19 сентября 2025 в 02:06

В Киеве прогремел взрыв

Взрыв раздался в Киеве, сообщило украинское издание «Общественное». Журналисты не уточнили подробностей инцидента.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации республики, в настоящее время в украинской столице, а также в Киевской области действует воздушная тревога.

Накануне взрыв также раздался в Киеве. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации республики, в Киевской, Харьковской и Черниговской областях действовала воздушная тревога. При этом, по данным официального ресурса оповещения населения, воздушная тревога в Полтавской и Сумской областях была отменена.

Тем временем сообщалось, что крупнейшая тепловая электростанция в Киевском регионе вновь выведена из строя. Год масштабных восстановительных работ на Тираспольской ТЭС оказался напрасным из-за нового повреждения объекта. Известно, что она обеспечивает светом Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

До этого на территории Киевской области Украины был зафиксирован взрыв на объекте нефтехранилища. По предварительной информации, тревога в регионе не объявлялась. Местные власти также не комментировали случившееся и не предоставляли информацию о возможных причинах взрыва или его последствиях. Известно, что аварийные службы были направлены на место происшествия для ликвидации последствий.

