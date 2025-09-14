В Раде заявили о повреждении важного энергетического объекта Нардеп Нагорняк: Тираспольская ТЭС вновь повреждена после года восстановления

Крупнейшая тепловая электростанция в Киевском регионе вновь выведена из строя, заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк в аудиозаписи, опубликованной в Telegram-канале издания «Страна.ua». Год масштабных восстановительных работ на Тираспольской ТЭС оказался напрасным из-за нового повреждения объекта.

Известно, что она обеспечивает светом Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Станция, расположенная на берегу Днепра в 13 км от украинской столицы, близ города Украинка, только что прошла длительный ремонт. Нагорняк подчеркнул, что «годовые восстановительные работы на ТЭС пошли насмарку».

Ранее сообщалось, что на территории Киевской области Украины зафиксирован взрыв на объекте нефтехранилища. По предварительной информации, тревога в регионе не объявлялась. Местные власти также не комментируют случившееся и не предоставляют информацию о возможных причинах взрыва или его последствиях. Известно, что аварийные службы были направлены на место происшествия для ликвидации последствий.