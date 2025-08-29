День знаний — 2025
29 августа 2025 в 17:29

Что такое терроризм и почему он существует

Терроризм Терроризм Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ежегодно 3 сентября в России вспоминают жертв террористических актов. Дата носит название День солидарности в борьбе с терроризмом, а установлена она была в знак памяти о трагических событиях в сентябре 2004 года в Республике Северная Осетия, когда в школе № 1 города Беслан произошел теракт.

Разберемся, что же характеризует терроризм? И какие цели толкают людей на подобные преступления?

Что такое терроризм

Понятие «терроризм» произошло от латинского слова terror, что в переводе означает «страх», «ужас». Если говорить более конкретно, то терроризм — это применение насильственных действий с целью достижения каких-то глобальных установок. Такие установки могут быть самыми разными — политические, экономические, духовные, идеологические и т. д. Согласно статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, в терроризме может быть обвинено лицо или группа лиц, деятельность которых приводит к гибели людей или причинению значительного имущественного ущерба.

Признаки терроризма

Как правило, акты терроризма обладают следующими специфическими свойствами:

  1. Терроризму характерна массовость — как последствий, так и освещения в обществе. Для террористов их преступления — это посыл.

  2. Акты террора совершаются публично, так как основная цель — привлечение внимания.

  3. Жертвами террора могут стать как представители конкретных общественных групп, так и случайные люди — всё зависит от цели террориста.

  4. При совершении теракта его жертвами являются одни люди, а психологическое воздействие оказывается на других.

  5. Акты террора носят устрашающий характер. Но, в отличие от рядовых угроз применения насилия, оно осуществляется на самом деле.

  6. Исполнители терактов могут быть как одиночками, так и членами преступных организаций. Во втором случае они могут быть подвержены влиянию главарей террористических организаций.

Чем терроризм отличается от экстремизма

Говоря о терроризме, нельзя не упомянуть и понятие «экстремизм». Зачастую эти термины путают между собой, особенно при совершении терактов. На самом же деле терроризм — это лишь один из видов проявления экстремизма, наиболее крайний. Само понятие «экстремизм» означает приверженность лица или группы лиц к определённой идеологии радикального характера. Деятельность экстремистов всегда обращена к политикам или обществу. Но, в отличие от террористов, для них необязательно совершение террористических актов — достаточно лишь подстрекательства конкретных социальных или политических групп к радикальным мерам. К экстремизму можно отнести провокацию и организацию массовых беспорядков, ведение партизанской войны, гражданское неповиновение и в том числе терроризм.

Террористы Террористы Фото: Ahmad Massoud/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Какие существуют виды терроризма

Существует несколько классификаций терроризма. Одна из наиболее очевидных — количество людей, вовлеченных в террористическую деятельность. Одиночный или неорганизованный терроризм характеризуется участием в незаконной деятельности одного конкретного человека. Такое случается крайне редко ввиду большого риска для самого преступника. Более распространённый вид терроризма — коллективный, или организованный. При нём ответственность за совершённый теракт несут организованные группы лиц, причём не все из них являются исполнителями, а сеть преступников может располагаться на территории всего мира.

Также акты терроризма принято разделять и по идеологии самих злоумышленников. Основных видов преступлений всего пять:

  1. Политический террор. Направлен на изменение политического строя в том или ином государстве. Цель — устранение конкурента, будь то действующая власть или, наоборот, оппозиция.

  2. Националистический террор. Действия, направленные на уничтожение или дискриминацию группы людей по национальному признаку с целью доказать своё превосходство над ними.

  3. Религиозный террор. Представляет собой попытки уничтожить людей, которые придерживаются чуждой для террориста религии, или же подчинить их своей вере.

  4. Криминальный террор. В основе данного вида терроризма стоит желание получить прибыль. В связи с этим жертвами могут стать конкуренты преступной группировки или крупные предприниматели.

  5. Экологический террор. Данный вид террора характеризуется желанием привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды при помощи радикальных методов.

Способы терроризма Способы терроризма Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Какие существуют способы терроризма

У террористов существует множество разнообразных методов ведения своей деятельности. Вот основные из них:

  • взрывы и обстрелы различных объектов инфраструктуры и иных зданий;
  • убийство конкретного человека или группы людей;
  • пытки людей, их избиение, издевательства;
  • похищение людей с целью применения шантажа;
  • захват различных зданий и территорий с последующим взятием заложников;
  • ограбление заведений с последующим взятием заложников;
  • применение или угроза применения ядерного или биологического оружия.

Кто в России присваивает статус террориста

Помимо стандартной судебной процедуры, лицо или группа лиц, признанные на территории России террористами, заносятся в специальный реестр «террористов и экстремистов». Делается это с целью предотвращения возможных последующих преступлений. Изначально предложение о признании организации террористической и её незамедлительной ликвидации готовит Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Их обращение принимает Генеральная прокуратура, которая также проводит досудебные проверки. Конечное заявление поступает в Верховный суд РФ, на основании решения которого и выносится приговор.

Экстремизм Экстремизм Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какое наказание грозит террористу в России

Разные степени ответственности и наказания за совершенный террористический акт или причастие к нему прописаны в статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Так, если виновный совершил террористический акт, повлекший за собой разного рода последствия, включая гибель людей и значительный имущественный ущерб, приговаривается к лишению свободы на срок от 10 до 20 лет либо к пожизненному заключению.

Лицо, являющееся организатором террористической группировки и/или ее участником, приговаривается к лишению свободы на срок от 15 до 20 лет и выплате штрафа размером до одного миллиона рублей.

Человек, обвиненный в содействии террористической организации, может получить срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Если виновный в ходе террористического акта произвел захват заложников, он также может получить от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Алексей Сидоров
А. Сидоров
Екатерина Метелева
Е. Метелева
