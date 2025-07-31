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31 июля 2025 в 09:41

Теракт в «Норд-Осте»: как это было и последствия трагедии

Члены труппы мюзикла «Норд-Ост» (на снимке) входят в здание Театрального центра на Дубровке Члены труппы мюзикла «Норд-Ост» (на снимке) входят в здание Театрального центра на Дубровке Фото: Белоусов Виталий/ИТАР-ТАСС

Теракт в Театральном центре на Дубровке стал одним из масштабных и трагических событий в истории современной России. В октябре 2002 года группа чеченских боевиков захватила более 900 зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост», потребовав вывода российских войск из Чечни.

За несколько месяцев до событий в Москве чеченские боевики начали тщательную подготовку к операции. По данным следствия, террористы снимали квартиры в разных районах столицы, изучали маршруты передвижения и отрабатывали план проникновения в театральный центр. Особое внимание уделялось психологической подготовке смертниц — большинство из них были вдовами убитых боевиков, прошедшими специальную обработку в лагерях.

Интересный факт: за два дня до захвата в Москве произошел подозрительный инцидент — взрыв у ресторана «Макдоналдс» на улице Олеко Дундича. Сейчас многие эксперты считают, что это была пробная атака, призванная проверить реакцию правоохранительных органов.

23 октября 2002 года около 21:05 вооруженные боевики ворвались в здание Театрального центра на Дубровке, где шел мюзикл «Норд-Ост». Группа из 40 террористов, включая 19 женщин-смертниц, под руководством Мовсара Бараева и его заместителя Руслана Эльмурзаева (известного как Абубакар) быстро захватила зал. Они угрожали взорвать здание, если их требования не будут выполнены.

Детали захвата: как это было

Когда в зале шло представление, вооруженные люди в камуфляже начали стрелять в воздух и выкрикивать приказы. Свидетели вспоминают, что сначала многие зрители приняли это за часть спектакля. Лишь когда прозвучали первые настоящие выстрелы, в зале началась паника. Террористы действовали четко и организованно:

  • Расставили боевиков по всему периметру зала.

  • Установили самодельные взрывные устройства.

  • Разместили смертниц в стратегически важных точках.

  • Заблокировали все выходы.

Особую жестокость проявил лидер группировки Мовсар Бараев, который лично расстрелял нескольких заложников, пытавшихся оказать сопротивление.

Первые часы после захвата прошли в панике. Террористы отпустили около 150 человек — детей, беременных женщин и иностранцев. Однако основная масса заложников оставалась в зале без еды и воды.

Иосиф Кобзон возле здания Театрального центра на Дубровке Иосиф Кобзон возле здания Театрального центра на Дубровке Фото: Денисов Антон/ИТАР-ТАСС

В переговоры включились политики, журналисты и общественные деятели, включая Иосифа Кобзона, Анну Политковскую и Леонида Рошаля. Однако диалог не привел к освобождению всех людей.

К вечеру 25 октября ситуация обострилась. Боевики заявили, что начнут убивать людей, если их требования не будут выполнены. В этот же день один из заложников попытался напасть на смертницу, что привело к перестрелке и гибели нескольких человек. Это ускорило решение о штурме.

Штурм и его последствия: сколько человек погибло

26 октября около 05:30 утра спецназ ФСБ начал операцию по освобождению. В здание через вентиляцию был подан усыпляющий газ (предположительно, на основе фентанила и его производных). Террористы, потерявшие сознание, были ликвидированы, но газ оказал губительное воздействие и на заложников.

Погибшие на «Норд-Осте» — одна из самых болезненных тем. По официальным данным, погибли 130 человек. Большинство умерли не от пуль террористов, а из-за последствий применения газа и неправильной эвакуации. Врачи не знали состав газа и не имели антидотов, что привело к массовой гипоксии и остановке дыхания. Многие заложники, пережившие газовую атаку, до сих пор страдают от последствий — хронических заболеваний дыхательной системы, психологических травм. Некоторые умерли в последующие годы из-за осложнений.

Уроки «Норд-Оста»: как изменилась антитеррористическая политика

Трагедия «Норд-Оста» выявила серьезные пробелы в системе антитеррористической безопасности. Боевики действовали в центре Москвы, их группа смогла беспрепятственно доставить оружие и взрывчатку. Расследование показало, что часть террористов использовала поддельные документы, а некоторые даже были зарегистрированы в столице при помощи коррумпированных чиновников. Теракт привел к серьезным изменениям в антитеррористической политике:

  • усилению контроля за мигрантами;

  • ужесточению правил регистрации;

  • созданию новых спецподразделений;

  • пересмотру тактики действий при захвате заложников.

Однако, как показали последующие события (в частности, Беслан), многие системные проблемы так и не были решены.

Женщины во время памятных мероприятий, посвященных годовщине теракта в Театральном центре на Дубровке Женщины во время памятных мероприятий, посвященных годовщине теракта в Театральном центре на Дубровке Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Сегодня на месте трагедии установлен мемориал. Ежегодно 26 октября родственники погибших и выжившие заложники собираются, чтобы почтить память жертв. Эта трагедия стала важным уроком для всей страны, показав как уязвимость гражданского населения перед терроризмом, так и необходимость совершенствования антитеррористических мер.

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Оксана Головина
О. Головина
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