Навечно в памяти: крупнейшие теракты в России и мире

Международный день памяти жертв терроризма во всем мире отмечают ежегодно 21 августа. Генеральная ассамблея ООН учредила эту дату в 2017 году. В России же принято вспоминать жертв терактов 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятную дату установили в знак памяти о трагических событиях в сентябре 2004 года в Республике Северная Осетия, когда в школе № 1 города Беслан произошел теракт.

Террористический акт — это внезапное бесчеловечное действие, направленное на устрашение мирных людей: боевики взрывают жилые дома со спящими людьми, взрывают поезда, захватывают школы, больницы, детские сады, театры, церкви. В этих злодеяниях нет смысла, есть только боль и ужас. В преддверии памятной даты NEWS.ru вспоминает самые страшные теракты современности.

Теракт в 1977 году

8 января вся страна узнала из новостей о трех взрывах в разных местах, произошедших с небольшой разницей во времени. Местом первого взрыва стал вагон московского метро: состав следовал от станции «Измайловской» к «Первомайской». Второе взрывное устройство сдетонировало через 35 минут в продуктовом магазине по улице Дзержинского. Еще через пять минут взрыв раздался возле продовольственного магазина по улице 25 Октября. В результате первого взрыва погибло семь человек, 37 получили ранения разной степени тяжести. Виновные были приговорены к смертной казни. Ими оказались террористы, которые признались в своей принадлежности к армянской националистической партии.

Теракты в лихие 1990-е

В последнее десятилетие XX века Москва пережила несколько терактов. Особенно кровавые были совершены в 1996 и 1999 годах. Их хронология:

11 июня 1996-го был совершен теракт в московском метро между станциями «Тульская» и «Нагатинская». Взрыв самодельного взрывного устройства унес жизни четверых людей. Еще 12 получили ранения.

10 ноября 1996 года было совершено массовое убийство на Котляковском кладбище. В результате взрыва погибло 14 человек, еще 30 пострадали.

В 1999-м теракт произошел в «Охотном Ряду» — торговом комплексе на Манежной площади. Погиб один человек, 40 получили ранения.

9 сентября 1999 года прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме на улице Гурьянова, который унес жизни 106 человек, 690 были ранены или пострадали в той или иной степени, получив психологическую травму. Ужасающий теракт в России — под завалами были погребены целые семьи. Скорбела вся страна. В спасении людей принимали участие 40 пожарных расчетов, 60 бригад скорой помощи, 400 человек из поисково-спасательных отрядов. Прямо на месте ЧП был развернут мобильный госпиталь.

Не менее ужасный очередной теракт в России произошел спустя всего несколько дней. 13 сентября прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме на Каширском шоссе. Под обломками восьмиэтажного здания погибли 111 взрослых и 13 детей, семь человек были ранены. Чудом выжили двое мужчин, которые находились на госпитализации несколько месяцев.

Теракты в Москве Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Следствием было установлено, что планировалось еще два теракта в России — на Борисовских прудах и на Краснодарской улице в Москве. Они были успешно предотвращены.

Теракты в 2000-е

В первые несколько лет XXI века столица России часто содрогалась от терактов. Самые крупные теракты в этот период:

Август 2000 года. Взрыв самодельного устройства в подземном переходе на Пушкинской площади. 13 человек погибли, 61 был ранен.

Февраль 2001-го. Теракт в метро на станции «Белорусская (кольцевая)». 20 человек пострадали, обошлось без жертв.

Октябрь 2002 года. Террористический акт в Театральном центре на Дубровке. Чеченские боевики взяли в заложники более 900 человек. Спустя трое суток переговоров с террористами и подготовки к спецоперации в результате штурма были уничтожены все боевики, заложники освобождены. Более 120 человек погибли. По одной из версий, причиной смерти стал усыпляющий газ, который применили бойцы спецназа во время штурма.

Июль 2003-го. Тушинский аэродром. Взрыв во время рок-фестиваля. 16 человек погибло, 50 ранено.

Декабрь 2003 года. Взрыв, устроенный террористкой-смертницей возле отеля «Националь». Шесть жертв, 14 раненых.

Февраль 2004-го. Снова теракт в метро, снова террорист-смертник. Взрыв прогремел в поезде во время движения от станции «Павелецкая» к «Автозаводской». 42 человека погибли, около 250 получили ранения.

Август 2004 года. Снова женщина-смертница. Взрыв возле станции метро «Рижская». Более 10 человек погибло, 50 человек госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

Август 2006-го. В результате взрыва на Черкизовском рынке погибли 14 человек, более были 60 ранены.

Август 2007-го. Подрыв железнодорожного участка по маршруту «Невского экспресса», который следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Обошлось без жертв. Несколько десятков человек получили травмы разной степени тяжести.

Март 2010 года. Взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк Победы» с разницей в 40 минут. В общей сложности погиб 41 человек, 85 были ранены.

Январь 2011-го. Международный аэропорт Домодедово. Взрыв бомбы активировал смертник. 37 человек стали жертвами теракта.

Теракт в школе в городе Беслан

Крупнейший теракт в истории России, который произошел в Северной Осетии в День знаний в 2004 году, прямо на школьной линейке. Жертвами стали не только взрослые, но и дети — 186 загубленных молодых жизней. Общее число погибших в результате теракта в школе Беслана — 335 человек. Вооруженные боевики захватили и удерживали в заминированном помещении внутри здания школы более 1000 человек.

Мучения заложников длились до 3 сентября. Из-за взрывов внутри школы начался незапланированный штурм. Кроме заложников погибли спецназовцы (10 человек), два сотрудника МЧС, а также житель города, который принимал участие в спасательной операции.

Теракт в школе Беслана Фото: Serge Uzakov/Russian Look

Крупнейший теракт в истории человечества, произошедший в Нью-Йорке в 2001 году. Это событие потрясло весь мир. Количество жертв до сих пор сложно осознать каждому жителю планеты. Погибло 2996 человек, более 6000 были ранены.

Крупнейший теракт в мировой истории был совершен группой смертников. 19 боевиков захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два самолета сбились с курса и столкнулись со зданиями Всемирного торгового центра, известными как башни-близнецы.

Первый авиалайнер врезался в северную башню. Авиационный керосин спровоцировал пожар. Вскоре здание рухнуло. Все, кто находился на верхних этажах, погибли. Затем второй самолет врезался в южную башню, которые была пробита насквозь. Обломки разлетелись на несколько кварталов.

Третий авиалайнер врезался в западное крыло Пентагона. Четвертый упал в пустыне на территории штата Пенсильвания.