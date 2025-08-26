День знаний — 2025
Стало известно, сколько новых станций метро появится в Петербурге за 10 лет

К 2035 году в Санкт-Петербурге планируют построить 16 новых станций метро

Фото: Sergey Elagin/Global Look Press

К 2035 году в Санкт-Петербурге планируется построить 16 новых станций метро, заявил председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов во время заседания правительства Северной столицы. По его словам, которые приводит РИА Новости, к этому сроку также планируется поддерживать в надлежащем состоянии не менее 71% дорог и 85% парка общественного транспорта.

Транспортная система Санкт-Петербурга должна соответствовать уровню ведущих мегаполисов мира. Для этого планируем к 2035 году построить 16 новых станций метрополитена, — сказал Зырянов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ежегодно в столице будут вводить в эксплуатацию от четырех до шести новых станций метрополитена. В ближайшие годы «подземка» расширится на несколько веток, отметил он.

По словам градоначальника, в ближайшие годы в столице появятся Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии. Эти ветки обеспечат удобный доступ к метро для сотен тысяч москвичей, проживающих в районах, где «подземки» пока нет, добавил мэр.

