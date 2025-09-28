В Росреестре подсчитали количество городов в России с именными названиями

В Росреестре насчитали восемь городов с именными названиями в России

Всего в России находятся восемь городов с именем в названии, рассказали РИА Новости в Росреестре. Там уточнили, что, по данным Государственного каталога географических названий, широко известные Владимир и Артем в Приморье далеко не единственные в этом списке.

В наш список попали Беслан (Республика Северная Осетия — Алания), Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха, Якутия), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область), — отметили в Росреестре.

Ранее стало известно, что не менее 67 российских городов из 1250 имеют одинаковые названия. Наиболее часто встречаются названия Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск.

Тем временем Комитет Госдумы по региональной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроекты о переименовании трех городов в Чечне. Документы были внесены в нижнюю палату парламентом региона. Согласно проектам, Наурская Наурского района получит название Невре, Шелковская Шелковского района станет Тереком, а Серноводское Серноводского района — Серноводском.