28 сентября 2025 в 07:52

В Росреестре подсчитали количество городов в России с именными названиями

В Росреестре насчитали восемь городов с именными названиями в России

Вид на город Верею Вид на город Верею Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Всего в России находятся восемь городов с именем в названии, рассказали РИА Новости в Росреестре. Там уточнили, что, по данным Государственного каталога географических названий, широко известные Владимир и Артем в Приморье далеко не единственные в этом списке.

В наш список попали Беслан (Республика Северная Осетия — Алания), Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха, Якутия), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область), — отметили в Росреестре.

Ранее стало известно, что не менее 67 российских городов из 1250 имеют одинаковые названия. Наиболее часто встречаются названия Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск.

Тем временем Комитет Госдумы по региональной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроекты о переименовании трех городов в Чечне. Документы были внесены в нижнюю палату парламентом региона. Согласно проектам, Наурская Наурского района получит название Невре, Шелковская Шелковского района станет Тереком, а Серноводское Серноводского района — Серноводском.

