В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Комитет Госдумы по региональной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроекты о переименовании трех городов в Чечне. Документы были внесены в нижнюю палату парламентом региона. Заседание транслируется на сайте ГД.

Согласно проектам, Наурская Наурского района получит название Невре, Шелковская Шелковского района станет Тереком, а Серноводское Серноводского района — Серноводском.

В пояснительных материалах указывается, что перед внесением инициативы был проведен опрос среди населения. По итогам обсуждения предложение о переименовании получило поддержку жителей.

В законопроекте указано, что по правилам русского языка географические названия нужно склонять, если они употребляются вместе со словами «город», «село», «станица» и другими. Поэтому, когда станица Наурская стала городом, ее название оказалось оформлено неправильно и перестало соответствовать нормам орфографии.

Ранее стало известно, что не менее 67 российских городов из 1250 имеют одинаковые названия. Наиболее часто встречаются названия Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск.