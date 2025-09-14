Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 00:31

Взрыв зафиксирован на украинской нефтебазе

Взрыв произошел на украинской нефтебазе в Киевской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На территории Киевской области Украины зафиксирован взрыв на объекте нефтехранилища. Подробности происшествия пока не раскрываются, сообщает издание «Страна.ua».

По предварительной информации, тревога в регионе не объявлялась. Местные власти также не комментируют случившееся и не предоставляют информацию о возможных причинах взрыва или его последствиях. Известно, что аварийные службы были направлены на место происшествия для ликвидации последствий.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и масштабы повреждений. Сообщений о пострадавших или жертвах не поступало. Специалисты оценивают возможные экологические последствия инцидента и работают на месте для стабилизации обстановки. Ситуация остается на контроле соответствующих служб.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны защитили Ростовскую область от атаки Вооруженных сил Украины. Как рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь, БПЛА были уничтожены в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах, никто не пострадал. В Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было оперативно устранено специалистами газовой службы.

взрывы
Украина
Киевская область
нефтехранилище
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.