На территории Киевской области Украины зафиксирован взрыв на объекте нефтехранилища. Подробности происшествия пока не раскрываются, сообщает издание «Страна.ua».

По предварительной информации, тревога в регионе не объявлялась. Местные власти также не комментируют случившееся и не предоставляют информацию о возможных причинах взрыва или его последствиях. Известно, что аварийные службы были направлены на место происшествия для ликвидации последствий.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и масштабы повреждений. Сообщений о пострадавших или жертвах не поступало. Специалисты оценивают возможные экологические последствия инцидента и работают на месте для стабилизации обстановки. Ситуация остается на контроле соответствующих служб.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны защитили Ростовскую область от атаки Вооруженных сил Украины. Как рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь, БПЛА были уничтожены в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах, никто не пострадал. В Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было оперативно устранено специалистами газовой службы.