Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 06:13

ВСУ повредили частный дом в Ростовской области

Слюсарь: частный дом поврежден при атаке ВСУ на Ростовскую область

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны защитили Ростовскую область от атаки ВСУ, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, БПЛА были уничтожены в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах, никто не пострадал.

В Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было оперативно устранено специалистами газовой службы, — написал Слюсарь.

Ранее над территорией Ленинградской области было уничтожено более 30 БПЛА, об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. Он добавил, что в Приморске загорелось судно, сработала система пожаротушения. Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино.

Также ВСУ предприняли массированную атаку на Донецк с помощью БПЛА. По данным журналистов, в городе сработали системы противовоздушной обороны. В Донецке раздались взрывы, в центральных районах города наблюдались задымления, уточнили СМИ. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

ВСУ
БПЛА
Ростовская область
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше нашли еще один нарушивший границы беспилотник
Сонник: угон вашей или чужой машины — прямое предупреждение или нет?
Юрист ответил, чем может обернуться легкая пощечина во время ссоры
Гастроэнтеролог развеяла главный миф об аппендиците
Количество сбитых над Ленобластью БПЛА резко увеличилось
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 сентября
Кабачковые драники без картошки — хрустящие и низкокалорийные!
ВСУ повредили частный дом в Ростовской области
По ГОСТу советской эпохи: готовим кабачковую икру на зиму
Росавиация ночью остановила работу четырех российских аэропортов
Ветеринар объяснил, почему у кошек и собак могут выпадать зубы
Проверенный годами рецепт: домашняя томатная паста на зиму
Прорыв обороны и уничтожение редкой машины: успехи ВС РФ к утру 12 сентября
Посол России предложил Чехии задуматься о ситуации с БПЛА в Польше
HR-эксперт объяснила, что не может требовать работодатель от самозанятого
«Скоро»: священник назвал точную дату Второго пришествия Христа
Врач раскрыла, каким людям грозит геморрой в первую очередь
БПЛА атаковали Москву и Петербург 12 сентября: что известно, разрушения
Генпрокуратура решила забрать активы семьи экс-мэра Владивостока на 80 млрд
Стало известно, как таксист помог установить подозреваемых в подрыве «СП»
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.