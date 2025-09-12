ВСУ повредили частный дом в Ростовской области Слюсарь: частный дом поврежден при атаке ВСУ на Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны защитили Ростовскую область от атаки ВСУ, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, БПЛА были уничтожены в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах, никто не пострадал.

В Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было оперативно устранено специалистами газовой службы, — написал Слюсарь.

Ранее над территорией Ленинградской области было уничтожено более 30 БПЛА, об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. Он добавил, что в Приморске загорелось судно, сработала система пожаротушения. Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино.

Также ВСУ предприняли массированную атаку на Донецк с помощью БПЛА. По данным журналистов, в городе сработали системы противовоздушной обороны. В Донецке раздались взрывы, в центральных районах города наблюдались задымления, уточнили СМИ. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.