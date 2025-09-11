Назван единственный способ пресечь атаки дронов ВСУ на Россию Генерал Липовой: атаки БПЛА на Россию закончатся только при капитуляции Украины

Единственный способ положить конец атакам беспилотников ВСУ на российскую территорию — заставить Украину капитулировать, заявил NEWS.ru Герой РФ, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, также потребуется создать буферную зону, превышающую тысячу километров.

[Мы можем частично пресечь атаки дронов ВСУ на регионы РФ], когда создадим буферную зону, превышающую радиус действия некоторых беспилотников. У многих дронов она достигает тысячи километров. Полностью пресечь атаки БПЛА на российские регионы можно только при условии безоговорочной капитуляции Украины и разгрома ВСУ, — высказался Липовой.

По его словам, украинские силы постоянно адаптируют свои методы нанесения ударов, пытаясь преодолеть российскую оборону. Также генерал подчеркнул, что ВС РФ активно работают над минимизацией атак украинских дронов по регионам страны.

ВСУ пытаются найти слабое место в ПВО России, меняют каждый раз тактику. Они применяют москитную тактику, когда засылается рой дронов в надежде, что кто-то да прорвется. Наша армия работает над пресечением атак, спутниковая разведка выявляет места запуска БПЛА ВСУ, — резюмировал Липовой.

Ранее Госкорпорация «Ростех» сообщила об организации поставок новых модернизированных систем подавления беспилотников под названием «Двина-100М». Производство и поставку оборудования начал дочерний холдинг «Росэл».