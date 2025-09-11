Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 11:28

В России появилась новая система подавления беспилотников

Ростех начал поставки новых систем подавления дронов «Двина-100М»

Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале заявила об организации поставок новых модернизированных систем подавления беспилотников под названием «Двина-100М». Отмечается, что производство и поставку оборудования начал дочерний холдинг «Росэл».

«Двина-100М» осуществляет радиоэлектронное подавление каналов управления, передачи данных БПЛА, а также глобальных навигационных спутниковых систем при температуре воздуха от -40 до +50 градусов, — отметили специалисты.

Устройство способно работать в широком диапазоне частот и успешно противодействовать различным типам БПЛА. С помощью средств радиомониторинга «Двина» получает информацию о характеристиках сигналов, используемых дроном, и формирует в ответ помехи именно на этой частоте.

В Ростехе добавили, что система эффективно противостоит как одиночным, так и многочисленным целям. Благодаря создаваемому куполу защиты диаметром в несколько сотен метров «Двина» подходит для применения на крупных производственных предприятиях и объектах критической инфраструктуры, например, в аэропортах и на железнодорожных станциях.

Ранее сообщалось, что российские военные начали получать модульные FPV-дроны «Ключ 10», позволяющие быстро адаптироваться к изменениям в зоне боевых действий. Аппараты оснащены сменными модулями видеопередачи для оперативного переключения частот.

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
