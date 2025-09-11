В России появилась новая система подавления беспилотников

Госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале заявила об организации поставок новых модернизированных систем подавления беспилотников под названием «Двина-100М». Отмечается, что производство и поставку оборудования начал дочерний холдинг «Росэл».

«Двина-100М» осуществляет радиоэлектронное подавление каналов управления, передачи данных БПЛА, а также глобальных навигационных спутниковых систем при температуре воздуха от -40 до +50 градусов, — отметили специалисты.

Устройство способно работать в широком диапазоне частот и успешно противодействовать различным типам БПЛА. С помощью средств радиомониторинга «Двина» получает информацию о характеристиках сигналов, используемых дроном, и формирует в ответ помехи именно на этой частоте.

В Ростехе добавили, что система эффективно противостоит как одиночным, так и многочисленным целям. Благодаря создаваемому куполу защиты диаметром в несколько сотен метров «Двина» подходит для применения на крупных производственных предприятиях и объектах критической инфраструктуры, например, в аэропортах и на железнодорожных станциях.

