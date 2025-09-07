Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 00:36

В ВС РФ начались поставки дронов с опцией замены модуля видеопередачи

ЦБК: модульные дроны «Ключ 10» начали массово поставлять в российские войска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные начали получать модульные FPV-дроны «Ключ 10», позволяющие быстро адаптироваться к изменениям в зоне боевых действий, сообщили ТАСС в Центре беспилотных компетенций. Аппараты оснащены сменными модулями видеопередачи для оперативного переключения частот.

Это дрон, доказавший свою эффективность, в настоящее время он массово поставляется российским подразделениям. Аппарат был доработан, в настоящее время в больших количествах поставляется российским войскам, — указано в сообщении.

Новая разработка была представлена в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде. Дрон уже прошел боевое применение в зоне специальной военной операции в течение двух месяцев и получил высокие оценки военных.

Уникальность системы заключается в возможности замены модуля видеопередачи за 10 секунд. Система предоставляет подразделениям значительное тактическое преимущество, позволяя мгновенно реагировать на изменения радиоэлектронной обстановки. Это первый подобный модульный дрон в России.

Ранее госкорпорация «Ростех» представила зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-Н» в образе носорога в рамках нового комикса. Такая творческая инициатива призвана по-новому рассказать о работе инженеров и предприятий, занимающихся созданием вооружений.

