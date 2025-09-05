Ростех показал свою разработку в образе животного ЗРПК «Панцирь» в образе носорога сделали одним из персонажей комикса Ростеха

Госкорпорация «Ростех» представила зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-Н» в образе носорога в рамках нового комикса, сообщили в пресс-службе корпорации. Буква «Н» в названии означает «носорог». Такая творческая инициатива призвана по-новому рассказать о работе инженеров и предприятий, занимающихся созданием вооружений.

Персонажи нового русского героического эпоса ожили на страницах книжки с картинками. И, конечно же, «Панцирь» стал одним из главных действующих лиц. Н — значит «носорог». Именно такой образ получила эта техника в рамках арт-проекта «БоевыеМонстрыРостеха», — сказали в госкорпорации.

Ранее в российские вооруженные силы поставили новые мини-ракеты для зенитных комплексов «Панцирь». Эти боеприпасы предназначены для перехвата целей на ближних дистанциях и эффективного поражения различных объектов, включая беспилотные летательные аппараты.

Также холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха осуществил поставку партии зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С» в войска. Как отмечается в сообщении компании, эти комплексы неоднократно демонстрировали свою надежность в защите российского воздушного пространства от различных угроз.