26 ноября 2025 в 11:10

Чемезов рассказал о возможностях комплекса «Панцирь»

Чемезов: ЗРК «Панцирь» сбивает все, что летит

ЗРК «Панцирь» ЗРК «Панцирь» Фото: МО РФ
Технические возможности зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь» практически безграничны и продолжаются наращиваться, заявил в интервью ТАСС генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, они «сбивают все, что летит».

В целом эффективность «Панцирей» высочайшая. Есть боевые машины, на счету которых многие сотни сбитых целей. <…> Технические возможности, которые в него заложены, по сути, безграничны: они наращиваются все дальше и дальше, — сказал Чемезов.

По его словам, конструктор Аркадий Шипунов создал эти ЗРК два десятка лет назад, и он постоянно совершенствуется. Сейчас может оснащаться 48 мини-ракетами для противодействия массированному налету дронов.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) передал Минобороны РФ новейшие зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМД». Боекомплект в направляющих пусковой установки новейшего комплекса «Панцирь-СМД» может достигать 48 мини-ракет. Как уточнили в Ростехе, «Панцирь-СМД» оборудован системой управления огнем, которая включает многофункциональную радиолокационную систему и электронно-оптическую систему.

