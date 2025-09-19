Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 09:19

Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»

ВС РФ получили партию новых зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМД»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) передал Минобороны РФ новейшие зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМД». Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации. Боекомплект в направляющих пусковой установки новейшего комплекса «Панцирь-СМД» может достигать 48 мини-ракет.

Также государственному заказчику передана партия боевых машин ЗРПК «Панцирь-С». Комплексы прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки, говорится в сообщении.

Гендиректор кластера вооружений компании Бекхан Оздоев отметил, что комплексы семейства «Панцирь» уже доказали свою высокую эффективность. Их неоднократно применяли для противовоздушной обороны российских территорий и отражения атак.

Как уточнили в Ростехе, «Панцирь-СМД» оборудован системой управления огнем, которая включает многофункциональную радиолокационную систему и электронно-оптическую систему. Комплекс может оценивать эффективность стрельбы в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что российские ударные беспилотники «Герань-2» повысили свою эффективность минимум на 30%. При модернизации разработчики добавили им новую осколочно-фугасную боевую часть.

Ростех
ВС РФ
панцирь
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.