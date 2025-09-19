Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) передал Минобороны РФ новейшие зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМД». Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации. Боекомплект в направляющих пусковой установки новейшего комплекса «Панцирь-СМД» может достигать 48 мини-ракет.

Также государственному заказчику передана партия боевых машин ЗРПК «Панцирь-С». Комплексы прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки, — говорится в сообщении.

Гендиректор кластера вооружений компании Бекхан Оздоев отметил, что комплексы семейства «Панцирь» уже доказали свою высокую эффективность. Их неоднократно применяли для противовоздушной обороны российских территорий и отражения атак.

Как уточнили в Ростехе, «Панцирь-СМД» оборудован системой управления огнем, которая включает многофункциональную радиолокационную систему и электронно-оптическую систему. Комплекс может оценивать эффективность стрельбы в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что российские ударные беспилотники «Герань-2» повысили свою эффективность минимум на 30%. При модернизации разработчики добавили им новую осколочно-фугасную боевую часть.