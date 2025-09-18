Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 04:55

Мощный взрыв заставил содрогнуться украинский город

В Киеве произошел взрыв

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Взрыв раздался в Киеве, сообщило украинское издание «Общественное». Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации республики, в настоящее время в украинской столице, а также в Киевской, Харьковской и Черниговской областях действует воздушная тревога.

Подробности инцидента неизвестны. При этом, согласно данным официального ресурса оповещения населения, воздушная тревога в Полтавской и Сумской областях отменена.

Ранее сообщалось, что крупнейшая тепловая электростанция в Киевском регионе вновь выведена из строя. Год масштабных восстановительных работ на Тираспольской ТЭС оказался напрасным из-за нового повреждения объекта. Известно, что она обеспечивает светом Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

До этого на территории Киевской области Украины был зафиксирован взрыв на объекте нефтехранилища. По предварительной информации, тревога в регионе не объявлялась. Местные власти также не комментировали случившееся и не предоставляли информацию о возможных причинах взрыва или его последствиях. Известно, что аварийные службы были направлены на место происшествия для ликвидации последствий.

