Генерал Герасимов остается в строю: почему возникли слухи об отставке?

Генерал Герасимов остается в строю: почему возникли слухи об отставке?

Источники сообщили, что генералу армии Валерию Герасимову продлили предельный срок службы. Что об этом известно, откуда пошли слухи об отставке начальника Генштаба?

Откуда пошли слухи про отставку Валерия Герасимова

Три источника сообщили, что максимальный срок службы главы Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова продлен. Предположительно, срок продлили сразу на пять лет.

Кремль официально не комментировал данную информацию.

Герасимову 8 сентября исполнилось 70 лет. Это предельный возраст для пребывания на военной службе, однако предусмотрена возможность заключения нового контракта на срок, установленный решением президента.

Достижение генералом предельного возраста службы и отсутствие официальных комментариев по этому поводу из Генштаба и Кремля стало поводом для слухов в соцсетях: эксперты в Telegram указывали, что в 2025 году может произойти отставка начальника Генштаба, гадали, кто может сменить генерала Герасимова и как из-за этого поменяется тактика ведения СВО.

На 70-летие генерал был награжден орденом Мужества, который обычно вручают фронтовикам. 9 сентября источники СМИ в Минобороны заявили, что ему продлен срок службы.

Владимир Путин и Валерий Герасимов Фото: kremlin.ru/ Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Почему Герасимова не было на учениях «Запад-2025»

Новая волна слухов поднялась после того, как СМИ обратили внимание на отсутствие Герасимова на совместных военных учениях России и Белоруссии «Запад-2025», на которых отрабатывалось применение ядерного сдерживания. Маневры проходили с 12 по 16 сентября.

Учения проходили на полигоне Мулино в Нижегородской области, их посетил президент Владимир Путин. Его встретил министр обороны Андрей Белоусов, а по полигону проводил генерал Андрей Мордвичев. Президента сопровождали замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров и помощник президента Алексей Дюмин.

В Кремле тогда подчеркнули, что генерал был занят своими непосредственными обязанностями.

«Идет специальная военная операция. И общую координацию руководства этой операцией, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба», — объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Где Герасимов был во время учений «Запад-2025»

17 сентября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Герасимов лично проинспектировал силы группировки войск «Центр» в зоне СВО. Он дал оценку текущей обстановке, отметив, что ВС РФ наступают практически на всех направлениях. Герасимов особо выделил успехи ВС РФ в Купянске, где быстрое продвижение российских солдат признают даже ресурсы противника.

«Группировка войск „Запад“ развивает наступление в городе Купянске. Успешно идет продвижение на Краснолиманском направлении, где близится к завершению освобождение Кировска. Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества», — объявил Герасимов.

По слухам в Telegram-каналах, Герасимова не было на учениях, поскольку он был занят планированием операции в Купянске. Некоторые каналы указали, что генерал появляется на публике зачастую в преддверии крупных наступлений ВС РФ на наиболее значимых участках.

Читайте также:

Дмитрий Козак уходит из АП: причины, новое назначение, биография

Кто такой Гуцан, которого Путин предложил на место генпрокурора РФ: досье

Наступление ВС РФ на Харьков 18 сентября: могильники из наемников, Купянск