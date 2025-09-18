Кто такой Гуцан, которого Путин предложил на место генпрокурора РФ: досье

Кто такой Гуцан, которого Путин предложил на место генпрокурора РФ: досье

Президент России Владимир Путин предложил Александра Гуцана в качестве кандидата на пост генпрокурора страны, сообщил председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Чем известен Гуцан?

Что известно о выдвижении Гуцана на должность генпрокурора России

Клишас рассказал, что комитеты верхней палаты парламента проведут предварительное обсуждение кандидатуры Гуцана в полдень 23 сентября в ходе совместного заседания.

«В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом о прокуратуре <...> в Совет Федерации поступило представление президента <...> для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора <...> Гуцана Александра Владимировича», — написал сенатор в Telegram-канале.

Также в Совфед поступило представление Путина с предложением назначить на пост главы Верховного суда (ВС) нынешнего генпрокурора Игоря Краснова. Его кандидатуру на пост главы ВС уже одобрили Высшая квалификационная коллегия судей и Комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей.

Краснов был генеральным прокурором с 2020 года. Он выдвинул свою кандидатуру на должность председателя ВС после того, как пост стал вакантным после смерти 71-летней Ирины Подносовой. Она возглавляла инстанцию более года и скончалась после продолжительной болезни в конце июля.

Игорь Краснов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем известен Гуцан

Александр Гуцан родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области, ему 65 лет. После службы в армии поступил на юрфак Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (сейчас СПбГУ), где учился на одном курсе с Дмитрием Медведевым. Гуцан был старостой группы.

С конца 1980-х начал работать в органах прокуратуры, в 2000 году стал помощником генпрокурора, в 2005–2007 годах работал заместителем директора Федеральной службы судебных приставов, которую возглавлял Николай Винниченко.

С 2007 года и на протяжении более 10 лет Гуцан был заместителем генерального прокурора Игоря Чайки. В 2016 году по требованию Гуцана, который тогда был и. о. генпрокурора, было прекращено уголовное дело против руководства аэропорта Домодедово, в том числе его тогдашнего владельца Дмитрия Каменщика (в 2025 году аэропорт передали в доход государства). После теракта в 2011 году менеджмент аэропорта обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. Тогда погибли 37 человек.

С 2018 года и по сей день занимает пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. В должности полпреда сменил ставшего губернатором Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Также в 2018 году Путин включил Гуцана в состав Совета безопасности и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Гуцан награжден орденами Почета, Дружбы. Отмечен Почетной грамотой правительства РФ, Почетной грамотой и благодарностью президента России. Является заслуженным юристом РФ.

Во время своей работы в Генпрокуратуре Гуцан высказывал мнение о том, что властям необходимо проводить разъяснительную работу с населением по проблемным вопросам, в частности по теме роста тарифов на ЖКУ и по проблемам дольщиков.

«К людям нельзя так свысока относиться, нужно все доходчиво и внятно разъяснить, и, поверьте, тема не приобретет такой остроты», — заявлял он в интервью «Российской газете».

Также он уверял, что граждане не должны бояться жаловаться в прокуратуру, если нарушаются их законные права.

Читайте также:

Руны, критика РПЦ, язычество, отношение к СВО: чем занимается Поклонская

Наступление ВС РФ на Харьков 18 сентября: могильники из наемников, Купянск

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 сентября: где сбои в РФ