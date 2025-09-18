Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 сентября: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 18 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Хабаровском крае и других регионах России. О проблемах сообщают абоненты «Билайна», МТС, «МегаФона», T2 и Yota. Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 18 сентября

Пользователи из множества регионов отправляют жалобы на перебои в работе мобильных сетей. У абонентов наблюдаются сложности при использовании мессенджеров, сервисов такси, банковских приложений и других сервисов.

По данным мониторингового сервиса «Сбой.рф», наибольшее число жалоб в четверг, 18 сентября, приходится на МТС. Больше всего проблемы с мобильным интернетом возникают у абонентов этого оператора в Москве — на столичный регион приходится 33% от общего числа обращений. Далее следуют Хабаровский край — 15%, Иркутская область — 13%, Краснодарский край — 10%, Московская, Магаданская, Челябинская, Амурская области — по 5%, Карелия, Алтайский, Приморский края, Новосибирская область — по 3%.

На Downdetector.su за сутки зафиксированы 984 жалобы на МТС, за последний час — 52. В топе регионов по обращениям находятся Хабаровский, Камчатский края, Тюменская область, Приморский край, Архангельская область.

«Интернет МТС не работает», «Нет мобильной связи МТС», — жалуются абоненты.

Пользователи «МегаФона», «Билайна», T2 и Yota также жалуются на нерабочий мобильный интернет. Обращения поступают из Самарской области, Москвы, Калининградской, Новосибирской, Нижегородской областей, Краснодарского и Красноярского краев.

«T2 — не работает мобильный интернет», «Что со связью Т2, Энгельс?», «Не работает мобильный интернет „Билайн“ сегодня, 18 сентября», «Сбой „Билайна“ сегодня», «Интернет Yota не работает», «Что с интернетом Yota сегодня?», «„МегаФон“ не работает в Москве», «Два дня уже вообще нет интернета „МегаФон“», — жалуются абоненты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 18 сентября

Власти российских регионов регулярно предупреждают граждан об отключении мобильного интернета или понижении качества сигнала сети на фоне угрозы атаки БПЛА. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, меры связаны с обеспечением безопасности.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал Песков.

Накануне губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел прямой эфир, где ответил на вопросы местных жителей. Одной из главных тем стало отключение мобильного интернета. По его словам, для городов «вопрос ограничения уровня сотовой связи — это вопрос безопасности». При этом он не стал уточнять, какие именно объекты помогает защищать замедление скорости интернета.

«О тех объектах, которые требуют прикрытия, мы говорить не будем, но этот вопрос касается крупных объектов и стратегически важных производств», — добавил он.

По его словам, российские операторы сотовой связи проводят работу, чтобы сделать доступными ряд сервисов даже при низком уровне сигнала. При этом в Минцифры Красноярского края заявили, что новое техническое решение, которое позволяет открывать доступ к социально значимым ресурсам в условиях ограничения мобильного интернета, уже тестируют.

«Сейчас в этот перечень входят отечественные соцсети, мессенджер MAX, различные сервисы „Яндекса“, сайт „Авито“, популярные маркетплейсы, „Дзен“, Rutube и другие. Весь перечень есть на официальных ресурсах Минцифры России. Добавим, что этот список не окончательный, его будут расширять», — заявили в ведомстве.

Чтобы получить доступ к этим сервисам, дополнительно ничего делать не нужно: они будут работать, когда абонент окажется в зоне ограничения работы мобильного интернета, пояснили в Минцифры.

Читайте также:

«Охота» на военнообязанных и штурм ВС РФ: новости СВО к утру 18 сентября

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 сентября