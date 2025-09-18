Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 11:06

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 сентября: где сбои в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сегодня, 18 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Хабаровском крае и других регионах России. О проблемах сообщают абоненты «Билайна», МТС, «МегаФона», T2 и Yota. Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 18 сентября

Пользователи из множества регионов отправляют жалобы на перебои в работе мобильных сетей. У абонентов наблюдаются сложности при использовании мессенджеров, сервисов такси, банковских приложений и других сервисов.

По данным мониторингового сервиса «Сбой.рф», наибольшее число жалоб в четверг, 18 сентября, приходится на МТС. Больше всего проблемы с мобильным интернетом возникают у абонентов этого оператора в Москве — на столичный регион приходится 33% от общего числа обращений. Далее следуют Хабаровский край — 15%, Иркутская область — 13%, Краснодарский край — 10%, Московская, Магаданская, Челябинская, Амурская области — по 5%, Карелия, Алтайский, Приморский края, Новосибирская область — по 3%.

На Downdetector.su за сутки зафиксированы 984 жалобы на МТС, за последний час — 52. В топе регионов по обращениям находятся Хабаровский, Камчатский края, Тюменская область, Приморский край, Архангельская область.

«Интернет МТС не работает», «Нет мобильной связи МТС», — жалуются абоненты.

Пользователи «МегаФона», «Билайна», T2 и Yota также жалуются на нерабочий мобильный интернет. Обращения поступают из Самарской области, Москвы, Калининградской, Новосибирской, Нижегородской областей, Краснодарского и Красноярского краев.

«T2 — не работает мобильный интернет», «Что со связью Т2, Энгельс?», «Не работает мобильный интернет „Билайн“ сегодня, 18 сентября», «Сбой „Билайна“ сегодня», «Интернет Yota не работает», «Что с интернетом Yota сегодня?», «„МегаФон“ не работает в Москве», «Два дня уже вообще нет интернета „МегаФон“», — жалуются абоненты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 18 сентября

Власти российских регионов регулярно предупреждают граждан об отключении мобильного интернета или понижении качества сигнала сети на фоне угрозы атаки БПЛА. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, меры связаны с обеспечением безопасности.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал Песков.

Накануне губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел прямой эфир, где ответил на вопросы местных жителей. Одной из главных тем стало отключение мобильного интернета. По его словам, для городов «вопрос ограничения уровня сотовой связи — это вопрос безопасности». При этом он не стал уточнять, какие именно объекты помогает защищать замедление скорости интернета.

«О тех объектах, которые требуют прикрытия, мы говорить не будем, но этот вопрос касается крупных объектов и стратегически важных производств», — добавил он.

По его словам, российские операторы сотовой связи проводят работу, чтобы сделать доступными ряд сервисов даже при низком уровне сигнала. При этом в Минцифры Красноярского края заявили, что новое техническое решение, которое позволяет открывать доступ к социально значимым ресурсам в условиях ограничения мобильного интернета, уже тестируют.

«Сейчас в этот перечень входят отечественные соцсети, мессенджер MAX, различные сервисы „Яндекса“, сайт „Авито“, популярные маркетплейсы, „Дзен“, Rutube и другие. Весь перечень есть на официальных ресурсах Минцифры России. Добавим, что этот список не окончательный, его будут расширять», — заявили в ведомстве.

Чтобы получить доступ к этим сервисам, дополнительно ничего делать не нужно: они будут работать, когда абонент окажется в зоне ограничения работы мобильного интернета, пояснили в Минцифры.

Читайте также:

«Охота» на военнообязанных и штурм ВС РФ: новости СВО к утру 18 сентября

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 сентября

сбои
интернет
жалобы
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.