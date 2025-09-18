Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 сентября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 18 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 18 сентября

Беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по гражданскому автомобилю в Шебекино, что привело к гибели местного жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

«Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Гладков.

Второй пассажир автомобиля, брат погибшего, получил тяжелые минно-взрывные травмы и осколочное ранение грудной клетки. Бойцы местной самообороны оперативно доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу, откуда после стабилизации состояния его планируют перевести в областную клинику.

Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе, сообщили в пресс-службе управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. По данным ведомства, ранения получили мужчины 2004 г. р.

«За 17 сентября по состоянию на 22:30 поступила информация о пострадавших гражданских лицах в городах республики: Мариуполь, Октябрьский район. При детонации ВОП ранен мужчина 2004 года рождения», — говорится в заявлении.

Также пострадал житель 1968 года рождения в поселке Никольское Волновахского района ДНР. Повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над тремя российскими регионами — Курской, Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ. По его данным, атаки ВСУ были отражены в период с 15:00 мск до 20:00 мск.

«В период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО в ночь на 17 сентября уничтожили и перехватили беспилотники в трех районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал он.

Кроме того, БПЛА был уничтожен над Воронежем, предварительно, пострадавших нет, рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гусев.

Также стало известно, что российский расчет БПЛА Supercam S350 18-й общевойсковой армии скорректировал работу артиллерийского орудия группировки войск «Днепр» по пункту управления БПЛА украинской армии, размещавшегося на правом берегу Днепра Херсонской области, в результате чего объект противника был полностью уничтожен, сообщили журналистам в Минобороны России.

Читайте также:

Наступление на всех фронтах, ожесточенные бои: что сказали в Генштабе ВС РФ

«10 000 тел погибших на СВО». Что известно о самом большом военном морге

КАБ накрыли украинский десант: авантюра на Днепре дорого обойдется ВСУ