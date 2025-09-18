Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 00:20

Два мирных жителя ранены при детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе, сообщили в пресс-службе управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. По данным ведомства, ранения получили мужчины 2004 г. р.

За 17 сентября по состоянию на 22:30 поступила информация о пострадавших гражданских лицах в городах республики: Мариуполь, Октябрьский район. При детонации ВОП ранен мужчина 2004 года рождения, — говорится в заявлении.

Также пострадал житель 1968 года рождения в поселке Никольское Волновахского района ДНР. Повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее СЦКК сообщил, что район Республиканского травматологического центра в Донецке подвергся обстрелу со стороны украинских войск. По данным источников, огонь, предположительно, велся из системы HIMARS американского производства.

Кроме того, глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что известный хирург Мирослав Насанкаев погиб в результате удара украинских беспилотников по автомобилю в Ростовской области. По его словам, инцидент произошел недалеко от трассы Зимовники — Ремонтное — Элиста.

