Украинские войска нанесли удар по району Республиканского травматологического центра в Донецке, сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики. По некоторым данным, огонь был открыт, предварительно, из HIMARS.

г. Донецк (Киевский район): ГБУ ДНР «Республиканский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии» по ул. Артема, многоквартирный жилой дом по ул. Артема. — констатировали авторы публикации.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская армия установила контроль примерно над 70% территории населенного пункта Кировск (Заречное) в ДНР. Также он отметил значительное продвижение ВС РФ в зоне спецоперации за последние несколько суток.

Военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что бойцы ВСУ, переброшенные под Константиновку в ДНР, в ближайшее время могут полностью оказаться в огневом мешке. По его словам, сложившаяся оперативная обстановка свидетельствует о крайне тяжелой ситуации для украинских солдат на этом направлении.

Тем временем советник главы ДНР Игорь Кимаковский информировал, что российские силы освободили территорию крупнейшего в ДНР угольного предприятия — шахтоуправления «Покровское». По его словам, подразделения ВС России вошли на административно-производственный комплекс у поселка Удачное.