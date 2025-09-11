Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 05:16

ВСУ ударили HIMARS по медицинскому учреждению в Донецке

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские войска нанесли удар по району Республиканского травматологического центра в Донецке, сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики. По некоторым данным, огонь был открыт, предварительно, из HIMARS.

г. Донецк (Киевский район): ГБУ ДНР «Республиканский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии» по ул. Артема, многоквартирный жилой дом по ул. Артема. — констатировали авторы публикации.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская армия установила контроль примерно над 70% территории населенного пункта Кировск (Заречное) в ДНР. Также он отметил значительное продвижение ВС РФ в зоне спецоперации за последние несколько суток.

Военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что бойцы ВСУ, переброшенные под Константиновку в ДНР, в ближайшее время могут полностью оказаться в огневом мешке. По его словам, сложившаяся оперативная обстановка свидетельствует о крайне тяжелой ситуации для украинских солдат на этом направлении.

Тем временем советник главы ДНР Игорь Кимаковский информировал, что российские силы освободили территорию крупнейшего в ДНР угольного предприятия — шахтоуправления «Покровское». По его словам, подразделения ВС России вошли на административно-производственный комплекс у поселка Удачное.

ВСУ
Донецк
военные
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Староват и бедноват»: Шаляпин назвал имя артистки, от которой он «тает»
«Справляется как настоящий донской казак»: близняшки о разводе Диброва
Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
В ГД высказались о навязанных страховых продуктах при оформлении ипотеки
ВС России взяли под контроль важный объект под Херсоном
Врач призвала не спешить заменять классическое молоко растительным
Белый дом оцепили после убийства сторонника Трампа в Юте
Конгрессмен США призвал оборвать всю торговлю с Россией
Составлен список необходимых продуктов для здоровья школьников
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 сентября
Терапевт раскрыла нюанс приема витаминов, о котором часто забывают
ВСУ ударили HIMARS по медицинскому учреждению в Донецке
Волочкова рассказала, на что ей пришлось пойти ради денег на новое шоу
«Нравится запах депортаций!» Трамп становится неадекватным, это деменция?
OpenAI заключила сделку с Oracle, чей основатель богатейший человек в мире
Волочкова рассказала о предательстве родных матери и дочери
Психолог объяснила, как домашние животные влияют на атмосферу в семье
Врач назвала неожиданные опасные свойства подсластителей
Бали или ОАЭ за 150 тысяч? Отдых осенью: сколько стоит, как сэкономить
Командир ВСУ ликвидирован в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.