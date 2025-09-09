Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В ДНР сообщили об освобождении крупнейшего угольного предприятия региона

Кимаковский: российские войска освободили шахтоуправление «Покровское» в ДНР

Российские силы освободили территорию крупнейшего в ДНР угольного предприятия — шахтоуправления «Покровское», сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, подразделения ВС России вошли на административно-производственный комплекс у поселка Удачное, западнее Красноармейска (Покровска). Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Наши подразделения вошли на территорию административно-производственного комплекса шахтоуправления «Покровское» у Удачного, — сказал Кимаковский.

На этом участке линии боевого соприкосновения идут тяжелые бои, добавил советник главы ДНР. Вооруженные силы Украины бросают в бой механизированные бригады и подкрепления.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская армия установила контроль примерно над 70% территории населенного пункта Кировск (Заречное) в ДНР. Также он отметил значительное продвижение ВС РФ в зоне спецоперации за последние несколько суток.

Военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что бойцы ВСУ, переброшенные под Константиновку в ДНР, в ближайшее время могут полностью оказаться в огневом мешке. По его словам, сложившаяся оперативная обстановка свидетельствует о крайне тяжелой ситуации для украинских солдат на этом направлении.

