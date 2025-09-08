Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Будем добивать»: военэксперт о судьбе солдат ВСУ под Константиновкой

Военэксперт Кнутов: войска ВСУ под Константиновкой скоро попадут в огневой мешок

Бойцы Вооруженных сил Украины, переброшенные под Константиновку, в ближайшее время могут полностью оказаться в огневом мешке, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, сложившаяся оперативная обстановка свидетельствует о крайне тяжелой ситуации для украинских солдат на этом направлении.

То, в какой сейчас ситуации оказываются переброшенные под Константиновку войска ВСУ, говорит, что эти войска в ближайшее время полностью попадут в огневой мешок, как это произошло в Волчанске. Затем мы будем по ним работать, уже добивая дронами и в том числе системами РСЗО и авиации, — пояснил Кнутов.

По его словам, критичность положения ВСУ подтверждает переброска украинским командованием редкой западной бронетехники. Он добавил, что российские войска достигли значительного превосходства в количестве беспилотников, а также эффективно используют их в сочетании с артиллерией и танками.

Редким западным вооружением сейчас стала бронетехника на Украине. ВСУ потеряли большое количество самоходных артиллерийских установок, используемых для ведения обороны. В основном они держатся с помощью беспилотников. Количество дронов, которое появляется сейчас у нас, особенно на главных направлениях, превышает то количество БПЛА, которое имеет Украина. Переброска подобного рода средств защиты, средств обороны, хотя это больше даже является наступательным оружием, говорит о крайне тяжелой ситуации, которая сложилась для ВСУ вокруг Константиновки, — резюмировал Кнутов.

Ранее замкомандира штурмового отряда «Русь» с позывным Вестер заявил, что украинские подразделения отходят из лесополос на тыловые позиции под Константиновкой. Причиной, по его словам, стала нехватка личного состава.

