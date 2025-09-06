ВСУ оказались в бедственном положении у Константиновки по одной причине

ВСУ оказались в бедственном положении у Константиновки по одной причине Замкомандира Вестер: ВСУ бросают Константиновку из-за нехватки бойцов

Украинские подразделения отходят из лесополос на тыловые позиции под Константиновкой, рассказал РИА Новости замкомандира штурмового отряда «Русь» с позывным Вестер. Причиной, по его словам, стала нехватка личного состава.

При первых же каких-то боестолкновениях они начинают оттягиваться в тыл к себе, оставляя целые лесополосы, что может говорить об отсутствии с их стороны человеческого ресурса, способного уверенно держать оборону на данных рубежах, — уточнил он.

Тем временем стало известно, что российские военные практически выдавили ВСУ из села Полтавка к юго-западу от Константиновки. По словам главы ДНР Игоря Кимаковского, сейчас там остаются лишь точечные очаги сопротивления.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что ВСУ потеряли возможность наступать по всей линии фронта. По его словам, украинской армии не хватает людей и техники.

Ранее в Минобороны России рассказали, что российские военные за неделю освободили четыре населенных пункта в Днепропетровской области и ДНР. В их числе — Федоровка, Марково, Камышеваха и Новоселовка.