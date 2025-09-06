Российские военные практически выдавили ВСУ из села Полтавка к юго-западу от Константиновки, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский ТАСС. В Минобороны РФ никак не комментировали данную информацию.

Штурмовики группировки «Центр» практически выбили ВСУ из Полтавки, сейчас там остаются лишь точечные очаги сопротивления, — пояснил Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР сообщал, что украинские войска разместили подразделения иностранных наемников по всей линии фронта в Донбассе для удержания текущих позиций под контролем ВСУ. По его словам, зафиксировано прибытие интернациональных подразделений на границу между ДНР и Днепропетровской областью, а также на Красноармейском, Константиновском и Краснолиманском направлениях.

Также военный аналитик Андрей Марочко подчеркнул, что в ходе продвижения к Константиновке в ДНР российские военные создают огневой карман для группировки ВСУ, находящейся в городе. По его словам, серьезное продвижение ВС России наблюдается и со стороны Степановки. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.