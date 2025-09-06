Российские группировки войск за минувшие сутки поразили порядка 36 бригад противника в зоне спецоперации, следует из информации начальников их пресс-центров. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 6 сентября?

Поразили 36 бригад ВСУ

Согласно данным начальника пресс-центра группировки войск «Север», российские военнослужащие поразили формирования танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады терробороны в районах Павловки, Могрицы, Юнаковки, Мирополья, Кияницы, Пролетарского и Амбарного Сумской области. Кроме того, на Харьковском направлении поражены подразделения двух мотопехотных бригад ВСУ в районах Тихого и Волчанска, сообщает ТАСС.

В пресс-центре «Запада» сообщили, что подразделения группировки успешно атаковали живую силу и технику механизированных, аэромобильных и штурмовых бригад ВСУ. Эти операции прошли в районах Купянска, Яровой, Сенькова и Кировска.

По словам главы пресс-центра Южной группировки войск Вадима Астафьева, ее подразделения поразили формирования четырех механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Северска, Плещеевки, Константиновки, Ильиновки и Степановки.

Группировка войск «Восток» поразила живую силу и технику формирований двух механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Успеновки, Ивановки, Новопавловки, сообщил начальник ее пресс-центра Алексей Яковлев.

Глава пресс-центра «Днепра» также проинформировал, что бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Степногорска, Малой Токмачки, Токаревки и Антоновки.

Уничтожили дронами танк ВСУ

На Красноармейском направлении специальной военной операции операторы ударных беспилотников 51-й армии Южного военного округа успешно поразили танк противника в районе села Доброполье. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

«Операторам поступила информация от штурмовых групп одной из бригад 51-й армии о ведении по ним огня танком ВСУ. Уточнив координаты, операторы ударных БПЛА отправили FPV-дроны в указанный район и догнали танк противника на въезде в населенный пункт Доброполье в Донецкой Народной Республике. Первым попаданием бронемашина получила пробитие и сбавила скорость движения. Вторым попаданием была повреждена двигательная установка. Третьим попаданием операторам дронов удалось добиться возгорания», — говорится в сообщении.

Формируют огневой карман для ВСУ

В ходе продвижения к Константиновке в ДНР российские военные создают огневой карман для группировки ВСУ, находящейся в городе, сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Касаемо Константиновского направления: у нас серьезные успехи северо-восточней населенного пункта [Константиновка] — в районе населенного пункта Часов Яр. Также у нас со Степановки идет планомерное продвижение. В целом уже можно говорить, что формируется своеобразный огневой карман, в котором в ближайшее время окажется украинская группировка, находящаяся в Константиновке», — сказал он.

Боец защитил САУ «Мста-С» от воздушной атаки

В российском военном ведомстве сообщили, что механик-водитель самоходной артиллерийской установки «Мста-С» гвардии рядовой Иван Кука увел боевую машину с позиции, обстреливавшейся противником, после чего из штатного оружия сбил FPV-дрон, атаковавший орудие.

«Иван Кука, быстро сориентировавшись, завел САУ и выдвинулся из района обстрела. Умело маневрируя на опасных участках местности на высокой скорости, гвардии рядовой Кука направил артиллерийскую установку на запасную позицию», — говорится в сообщении.

В министерстве также рассказали о подвиге младшего сержанта Данилы Лядова. В процессе выполнения задач по разведке целей и корректировке артиллерийского огня он обнаружил позицию минометного расчета противника и оперативно передал полученные данные российским артиллеристам.

«Благодаря смелым и профессиональным действиям младшего сержанта Данилы Лядова оборона противника была ослаблена, что способствовало успешному продвижению наших войск», — говорится в сообщении.

