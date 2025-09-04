«Выпустил ему кишки очередью из автомата». Как наемники убивают солдат ВСУ

Колумбийские наемники по ошибке атаковали группу десантников 80-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Садки в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север». Насколько критична ситуация с координацией разноязычных формирований, не превращается ли украинская армия в неуправляемое скопище наемников и не перерастет ли дружественный огонь в побоище внутри ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об инциденте с наемниками

Колумбийские наемники, которыми украинское командование «затыкает дыры» на фронте, по ошибке атаковали группу десантников 80-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Садки в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

«В районе Садков отряд колумбийских наемников по ошибке вступил в бой с группой военнослужащих 80-й ОДШБр ВСУ, чья задача была оборудовать позиции в лесном массиве. Есть потери со стороны украинцев», — сказано в сообщении.

При этом в украинских соцсетях также циркулирует информация, что как минимум один украинский военнослужащий получил серьезные ранения в живот автоматной очередью. «Было столкновение. Он (колумбийский наемник. — NEWS.ru) выпустил ему (бойцу ВСУ. — NEWS.ru) кишки очередью из автомата», — пишет один из пользователей.

Как наемники оказались на этом участке фронта

Присутствие наемников в Сумской области вызвано тем, что подразделения ВС РФ успешно продвигаются там, создавая буферную зону перед российскими регионами Белгородской, Курской и Брянской областей. Командование ВСУ пытается стабилизировать ситуацию за счет наемников. Кроме Сумской области, им пришлось перебросить наемников Иностранного легиона также и на соседние участки на Харьковском направлении, где российские войска создали угрозу окружения украинских сил в районе Тихого.

Что не так с координацией наемников

Официально командование ВСУ информацию по случаю дружественного огня в Садках не комментировало. Тем не менее украинские СМИ и Telegram-каналы отмечают большое количество инцидентов с дружественным огнем, связанных с подразделениями наемников.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин сказал NEWS.ru, что избежать проблемы дружественного огня у ВСУ не получится, а присутствие подразделений из иностранцев только ухудшит ее.

«Всегда есть проблема дружественного огня — во всех армиях мира, и в американской в том числе, и в европейских, и, конечно, у ВСУ. Наиболее печальна в этом смысле ситуация, когда нет большой ясности в положении на фронте. Если одна сторона наступает, а другая постоянно пытается контратаковать, то возникают моменты неопределенности — про „туман войны“ все мы слышали. И тогда подобного рода инциденты почти неизбежны. С разноязычием в подразделениях, конечно, это может усложняться», — сказал Козюлин.

В украинских СМИ и соцсетях наиболее частое предположение по этому поводу, что для иностранцев слышатся одинаково русская и украинская речь и большинство солдат ВСУ в боевой обстановке говорят именно на русском. Поэтому иностранцы, особенно новобранцы, недавно попавшие на фронт, открывают огонь по бойцам ВСУ, принимая их за россиян. Ситуацию усугубляет также и то обстоятельство, что ВС РФ и ВСУ используют одну и ту же расцветку камуфляжа — «мультикам».

Станут ли наемники неуправляемыми

По словам Козюлина, наемники приезжают на Украину зарабатывать деньги и у них нет стимула геройствовать и жертвовать собой, а в такой ситуации сложно ожидать от них строгого соблюдения дисциплины.

«Они приезжают за деньгами, и в первую очередь их интересует сохранение собственных жизней и здоровья, чтобы воспользоваться выплатами. Никаких патриотических стимулов у них нет, и, если говорить о приезжих из Латинской Америки, это бойцы не очень хорошего качества. Часто связанные с криминалом у себя на родине», — пояснил Козюлин.

В свою очередь военный эксперт Михаил Онуфриенко сказал NEWS.ru, что при всем этом нельзя рассчитывать на полный развал наемных подразделений ВСУ или потерю управления ими у украинского командования.

«Несмотря на открытое недовольство мобилизованных украинцев по отношению к наемникам из-за того, что иностранцам больше платят и их лучше снабжают, открытых конфликтов между наемными подразделениями и частями ВСУ за три с половиной года боевых действий не было. Надо понимать, что наемники на Украине не сами по себе, ими командуют обязательно местные офицеры, а с тыла в качестве заградотрядов подпирают части националистов. В таких условиях не стоит питать иллюзий, что они как-то тотально разбегутся или перестреляют друг друга. Нет, все неприятности, которые у них могут произойти, могут случиться исключительно с нашей, российской подачи. Это мы им можем и должны все неприятности предоставлять», — заключил Онуфриенко.

