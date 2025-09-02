Саммит ШОС — 2025
ВСУ перебросили наемников на Харьковское направление

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Командование ВСУ усилило Харьковское направление, перебросив туда наемников «Иностранного легиона», подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Меры связаны с угрозой окружения украинских войск в районе Тихого и продвижением российской группировки войск «Север» вглубь леса.

На направление переброшены наемники «Иностранного легиона». Нехватку личного состава на передовых позициях восполняют расчеты и экипажи артиллеристов, РЭБ и РЭР, чьи орудия и боевая техника были уничтожены, — отметил собеседник агентства.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что возрастных украинских военнослужащих переводят из пограничных отрядов в Харьковской области в механизированные бригады. Это делается для доукомплектования штурмовых подразделений.

До этого начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что задачи по созданию зоны безопасности вдоль российской границы в Сумской и Харьковской областях выполняются успешно. Это заявление было сделано в ходе подведения итогов весенне-летней кампании 2025 года, где он также обозначил задачи для группировок войск на будущее.

