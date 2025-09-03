Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 11:05

Киев бросил иностранцев закрывать брешь на линии фронта

Кимаковский: ВСУ разместили отряды иностранцев вдоль всей линии фронта в ДНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские войска разместили подразделения иностранных наемников по всей линии фронта в Донбассе, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, основная цель таких действий заключается в удержании текущих позиций под контролем Вооруженных сил Украины. Зафиксировано прибытие интернациональных подразделений на границу между ДНР и Днепропетровской областью, а также на Красноармейском, Константиновском и Краснолиманском направлениях, подчеркнул Кимаковский.

Киев разместил вдоль линии боевого соприкосновения подразделения иностранных наемников. Речь идет о целых интернациональных соединениях, — сказал советник.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук говорил, что Вооруженные силы Украины перебрасывают иностранных наемников на Харьковское направление в попытках закрыть бреши в обороне из-за угрозы прорыва фронта. По его словам, эти люди приехали зарабатывать деньги, а не умирать за украинского президента Владимира Зеленского. Эксперт выразил сомнения в том, что наемники смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

По информации российских силовых структур, украинские военные снимают на видео погибших наемников для отчетности перед командованием. Соответствующие кадры были обнаружены на телефоне одного из ликвидированных солдат ВСУ. На изъятых записях зафиксирован отчет о смерти колумбийского наемника по имени Иско с указанием даты и примерного времени гибели.

СВО
ВСУ
наемники
Игорь Кимаковский
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге пенсионерка отсудила кредит у банка
Два самокатчика столкнулись на пустой дороге в Красном Селе
Ученые открыли способ «починки» нервов без повреждений
Вассерман поставил точку в споре о победе Финляндии в войне с СССР
Минобороны привело доказательство освобождения половины Купянска
Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней
Мать Кадырова появилась в санкционном списке Великобритании
У России нашли инструмент, который поставит рынок СПГ «с ног на голову»
Три человека пострадали при обрушении на территории школы в Москве
Названо мощное оружие России, способное разнести учебные центры Сырского
Непомнящий назвал фаворита матча Россия — Катар
Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу
Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки
Появилась информация о новом раунде переговоров России и США
«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца
В Минобороны рассказали, какое положение занимают ВС России в Купянске
В Минздраве рассказали о динамике детской смертности в России
Россиянка ударилась головой о бассейн и заговорила на древнерусском языке
Гурцкая высказалась об идее сделать Шуфутинов день официальным праздником
Захарова раскрыла эмоции Лаврова на фейковые видео с ним
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.