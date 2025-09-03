Украинские войска разместили подразделения иностранных наемников по всей линии фронта в Донбассе, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, основная цель таких действий заключается в удержании текущих позиций под контролем Вооруженных сил Украины. Зафиксировано прибытие интернациональных подразделений на границу между ДНР и Днепропетровской областью, а также на Красноармейском, Константиновском и Краснолиманском направлениях, подчеркнул Кимаковский.

Киев разместил вдоль линии боевого соприкосновения подразделения иностранных наемников. Речь идет о целых интернациональных соединениях, — сказал советник.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук говорил, что Вооруженные силы Украины перебрасывают иностранных наемников на Харьковское направление в попытках закрыть бреши в обороне из-за угрозы прорыва фронта. По его словам, эти люди приехали зарабатывать деньги, а не умирать за украинского президента Владимира Зеленского. Эксперт выразил сомнения в том, что наемники смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

По информации российских силовых структур, украинские военные снимают на видео погибших наемников для отчетности перед командованием. Соответствующие кадры были обнаружены на телефоне одного из ликвидированных солдат ВСУ. На изъятых записях зафиксирован отчет о смерти колумбийского наемника по имени Иско с указанием даты и примерного времени гибели.