02 сентября 2025 в 11:02

«Затыкают дыры»: названа причина переброски наемников ВСУ под Харьков

Военэксперт Матвийчук: ВСУ перебрасывают войска под Харьков из-за угрозы прорыва

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

ВСУ перебрасывают иностранных наемников на Харьковское направление в попытках «заткнуть дыры» из-за угрозы прорыва фронта, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, эти люди приехали зарабатывать деньги, а не умирать за украинского лидера Владимира Зеленского. Военэксперт усомнился, что наемники смогут кардинально изменить ситуацию.

Как только у ВСУ начинает двигаться фронт и есть угроза прорыва, они снимают людей с других участков, то есть затыкают дыры по всему фронту. Сегодня на Харьковское направление перебрасываются силы Иностранного легиона. Как правило, это наемники из латиноамериканских государств. Это и Аргентина, и некоторое количество граждан Бразилии. Эти люди приехали сюда зарабатывать деньги, а не умирать за Зеленского. Я не думаю, что они могут решить ситуацию радикальным образом, — высказался Матвийчук.

Ранее командование ВСУ усилило Харьковское направление, перебросив туда наемников Иностранного легиона, подразделения радиоэлектронной борьбы и разведки. Меры связаны с угрозой окружения украинских войск в районе Тихого и продвижением российской группировки войск «Север» вглубь леса.

ВСУ
СВО
Харьковская область
наемники
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
