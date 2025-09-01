Бойцы ВСУ нашли необычное применение погибшим сослуживцам РИА Новости: солдаты ВСУ снимают видео с мертвыми для отчета перед командирами

Украинские бойцы снимают мертвых наемников на видео, чтобы отчитаться о потерях перед руководством, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Соответствующие кадры были обнаружены у одного из ликвидированных солдат ВСУ.

Украинские военные собирают данные о погибших наемниках в рядах ВСУ для отчета перед своим командованием. Доказательством этому служит обнаруженная видеозапись у ликвидированного украинского боевика, которая предназначалась для отчета, — пояснил источник агентства.

По его словам, на кадрах с изъятого у бойца ВСУ телефона солдат отчитывается о смерти колумбийского наемника по имени Иско. Автор видео указал дату и примерное время смерти иностранного бойца.

Ранее стало известно, что некоторые испаноязычные наемники Киева из Днепропетровской области были сектантами. На месте их ликвидации были обнаружены соответствующие вещи и документы.

Также экс-офицер американской армии Станислав Крапивник сообщил, что харьковские больницы переполнены из-за раненых наемников из НАТО. В медучреждениях разместили французов, скандинавов и немцев, пояснил бывший военный.