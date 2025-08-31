В военных госпиталях Харькова растет число иностранных военнослужащих, заявил в беседе с изданием «Московский Комсомолец» экс-офицер американской армии Станислав Крапивник. По его словам, там находятся раненые французы, скандинавы и немцы.

С иностранными наемниками я впервые столкнулся еще под Сватово в конце 2022 года, когда польские наемники, отмечая католическое Рождество открыли огонь по нашей машине, — рассказал Крапивник.

Североатлантический альянс таким образом не только восполняет потери украинской армии, но и получает практический опыт для потенциального будущего конфликта. Экс-офицер отмечает, что НАТО ведет двойную игру. Он отрицает планы по отправке своего контингента, но при этом постепенно внедряет своих военных в ряды ВСУ.

Крапивник добавил, что медицинские учреждения Харькова превратились в перевалочный пункт для наемников. Там их лечением занимаются иностранные врачи.

Ранее сообщалось, что включает в себя европейский план гарантий безопасности для Украины. По данным СМИ, речь идет о патрулировании воздушного пространства, обучении военных и миссии в Черном море после завершения конфликта. Главной гарантией станет «восстановление ВСУ» как основного инструмента сдерживания.