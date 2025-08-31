Некоторые испаноязычные наемники Киева из Днепропетровской области были сектантами, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. На месте их ликвидации были обнаружены соответствующие вещи и документы.

Часть наемников, которые были уничтожены в районе села Тернового Днепропетровской области, совсем недавно частично вступили в религиозную секту, — сообщил источник агентства.

Журналисты уточнили, что речь идет о религиозном течении Hillsong. Согласно найденным бумагам, в секту наемники вступили уже после прибытия на Украину.

Ранее наемники ВСУ бросили позиции ради автопробега в Харькове. По данным журналистов, нарушение выявили в ходе проверки 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Также наемник из Испании Хуан Астрай рассказывал, что ему приходилось красть у военнослужащих ВСУ. Он объяснил это нехваткой необходимой экипировки, оружия и боеприпасов. По словам Астрая, когда на передовую приезжала военная помощь, украинским солдатам давали больше припасов, чем иностранным, из-за чего последние нередко погибали.