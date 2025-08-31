День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 10:43

Наемники ВСУ заскучали в окопах и сорвались на автопробег в Харькове

Наемники ВСУ бросили позиции ради автопробега в Харькове

Бойцы 34-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ «Волкодавы», состоящего в основном из наемников, самовольно оставили свои позиции и отправились в Харьков на автопробег, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, инцидент произошел в ходе проверки 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Боевики 34-го ОМПБ «Волкодавы» самостоятельно убыли с передовой в Харьков для участия в автопробеге 29 августа, — отметили в силовых структурах.

Наемник из Испании Хуан Астрай рассказал, что ему приходилось красть у военнослужащих ВСУ. Он объяснил это нехваткой необходимой экипировки, оружия и боеприпасов. По словам Астрая, когда на передовую приезжала военная помощь, украинским солдатам давали больше припасов, чем иностранным, из-за чего последние нередко погибали.

До этого стало известно, что украинские войска осуществили переброску примерно роты испанских наемников в район восточнее села Тернового, расположенного на границе между ДНР и Днепропетровской областью. Это подразделение не является первым иностранным формированием, переброшенным на данный участок фронта за последнее время.

ВСУ
наемники
побеги
автопробеги
Харьков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Казахстан назвал свою сильную сторону
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 августа: где сбои в РФ
Сын Трампа рассказал, решится ли он баллотироваться на пост президента
В МЧС раскрыли площадь масштабного пожара в Балашихе
Наемники ВСУ заскучали в окопах и сорвались на автопробег в Харькове
Футболист «Ростова» отключился на поле в разгар матча
Погода в Москве в воскресенье, 31 августа: жуткий холод вытеснит тепло?
Стало известно, что поссорило главу Нацразведки и ЦРУ
Сталои известно о новых мошеннических схемах, направленных на детей
Извращенец превратил в ад жизнь своей соседки-школьницы
Ураган снес часть крыши у инфекционной больницы в российском городе
Пожар со склада в Балашихе перекинулся на соседние здания
В Одесской области повреждены четыре энергообъекта
Россиянин сломал жене психику регулярными побоями
IT-эксперт ответил, когда нейросети начнут массовую борьбу со старением
Появились детали прощания с Родионом Щедриным
Экспорт алюминия из России в Южную Корею достиг рекордной суммы
Украинский депутат рассказал, в какой просьбе отказали убитому Парубию
Глава ДНР рассказал, как продолжается дело Захарченко
«Мир скоро поймет»: Трамп прервал молчание фотографией с загадочной фразой
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.