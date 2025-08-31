Наемники ВСУ заскучали в окопах и сорвались на автопробег в Харькове

Бойцы 34-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ «Волкодавы», состоящего в основном из наемников, самовольно оставили свои позиции и отправились в Харьков на автопробег, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, инцидент произошел в ходе проверки 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Боевики 34-го ОМПБ «Волкодавы» самостоятельно убыли с передовой в Харьков для участия в автопробеге 29 августа, — отметили в силовых структурах.

Наемник из Испании Хуан Астрай рассказал, что ему приходилось красть у военнослужащих ВСУ. Он объяснил это нехваткой необходимой экипировки, оружия и боеприпасов. По словам Астрая, когда на передовую приезжала военная помощь, украинским солдатам давали больше припасов, чем иностранным, из-за чего последние нередко погибали.

До этого стало известно, что украинские войска осуществили переброску примерно роты испанских наемников в район восточнее села Тернового, расположенного на границе между ДНР и Днепропетровской областью. Это подразделение не является первым иностранным формированием, переброшенным на данный участок фронта за последнее время.