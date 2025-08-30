День знаний — 2025
30 августа 2025 в 09:51

ВСУ бросили испанских наемников на важный участок в зоне СВО

ВСУ перебросили до роты испанцев на границу ДНР и Днепропетровской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские войска осуществили переброску примерно роты испанских наемников в район восточнее села Терновое, расположенного на границе между ДНР и Днепропетровской областью, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По информации силовиков, это подразделение не является первым иностранным формированием, переброшенным на данный участок фронта за последнее время. Соединение выполняет боевые задачи в составе 2-го батальона 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Восточнее села Терновое на границе ДНР и Днепропетровской области Киев разместил до роты испанских наемников, — сказано в сообщении.

Адвокат Максим Коротков-Гуляев ранее рассказывал, что двое наемников из Колумбии покинули зону боевых действий. Причиной стало то, что они стали свидетелями жестоких пыток российских военнопленных со стороны ВСУ. Граждане Колумбии были задержаны на территории России и обвиняются в участии в вооруженном конфликте в качестве наемников.

Ранее в населенном пункте Запорожское Днепропетровской области военнослужащие Вооруженных сил Украины бросили наемника, оставив его погибать в одиночестве. Иностранец продолжал вести бой в течение двух часов, пока у него полностью не закончились боеприпасы.

