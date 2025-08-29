День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 08:04

Стало известно, чего испугались колумбийские наемники на Украине

Два колумбийских наемника сбежали с Украины после увиденных пыток пленных бойцов

ВС Украины ВС Украины Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Двое колумбийских наемников, воевавших на стороне Украины, покинули зону боевых действий после того, как стали свидетелями жестоких пыток российских военнопленных, сообщил адвокат одного из бойцов Максим Коротков-Гуляев. Граждане Колумбии были задержаны в России и обвиняются в участии в вооруженном конфликте в качестве наемников, пишет ТАСС.

Мой подзащитный Хосе Арон Медина Аранда, когда увидел на территории Украины, как карательные батальоны зверски пытают, уродуют и убивают российских военнопленных, решил бежать оттуда. Он понимал, что это будет очень сложно, — рассказал юрист.

По словам защитника, наемники подвергались идеологической обработке со стороны СБУ. Украинская служба вела пропаганду на испанском языке.

Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей колумбийцам до 26 ноября. Им инкриминируется участие в вооруженном конфликте в качестве наемников (ч. 3 ст. 359 УК РФ), что предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет. При обыске у задержанных были изъяты банковские карты, военный билет ВСУ, форма батальона и фотографии из киевских газет. Следствие продлено до 22 декабря в связи с большим объемом процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что как минимум шестой гражданин Эстонии, участвовавший в боевых действиях на Украине в качестве наемника, был ликвидирован. По данным информаторов, речь идет об Олеве Роосте.

зверства
пытки
наемники
Колумбия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД Венгрии отвергли аргументы Польши о «борьбе за свободу Украины»
В Госдуме потребовали бесплатные обеды для школьниках
Семьям с детьми и невысоким доходом пообещали новую меру поддержки
Зоозащитник рассказала, как организовать поиски пропавшего питомца
Бойцы ликвидировали более 30 «азовцев», угодивших в котел в ДНР
В Орловской области выросло число пострадавших при налете БПЛА
В Анкаре объяснили инициативу Эрдогана с продолжением переговоров
«С тех пор как я взялся за дело»: Трамп похвалил себя за статистику угонов
Битцевский маньяк хочет свободы, Свечников может быть жив: главные ЧП
Медикам на СВО пришлось оперировать бойца, потерявшего четыре литра крови
Готовим «поцелуйчик» — оригинальную закуску для крепких напитков
Кабачковая икра через мясорубку на зиму
Готовим чахохбили по-грузински из курицы с красным вином
Готовим диетические оладьи из кабачков — рецепт без муки
Осужденному на пожизненное экс-сенатору простили 4 тыс. рублей
Схватка с медведем обернулась жуткими последствиями для грибника
Умер композитор Родион Щедрин: что об этом известно, биография, где жил
Шарлотка «Чайная роза»: классический рецепт в романтичном исполнении
Юрист рассказала, за что у россиян могут изъять землю с 1 сентября
Витаминное лечо из болгарского перца с огурцами
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.