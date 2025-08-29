Стало известно, чего испугались колумбийские наемники на Украине Два колумбийских наемника сбежали с Украины после увиденных пыток пленных бойцов

Двое колумбийских наемников, воевавших на стороне Украины, покинули зону боевых действий после того, как стали свидетелями жестоких пыток российских военнопленных, сообщил адвокат одного из бойцов Максим Коротков-Гуляев. Граждане Колумбии были задержаны в России и обвиняются в участии в вооруженном конфликте в качестве наемников, пишет ТАСС.

Мой подзащитный Хосе Арон Медина Аранда, когда увидел на территории Украины, как карательные батальоны зверски пытают, уродуют и убивают российских военнопленных, решил бежать оттуда. Он понимал, что это будет очень сложно, — рассказал юрист.

По словам защитника, наемники подвергались идеологической обработке со стороны СБУ. Украинская служба вела пропаганду на испанском языке.

Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей колумбийцам до 26 ноября. Им инкриминируется участие в вооруженном конфликте в качестве наемников (ч. 3 ст. 359 УК РФ), что предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет. При обыске у задержанных были изъяты банковские карты, военный билет ВСУ, форма батальона и фотографии из киевских газет. Следствие продлено до 22 декабря в связи с большим объемом процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что как минимум шестой гражданин Эстонии, участвовавший в боевых действиях на Украине в качестве наемника, был ликвидирован. По данным информаторов, речь идет об Олеве Роосте.