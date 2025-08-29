Как минимум шестой гражданин Эстонии, участвовавший в боевых действиях на Украине в качестве наемника, был ликвидирован, сообщает влиятельная эстонская газета Postimees со ссылкой на собственные источники. По данным информаторов, речь идет об Олеве Роосте.

На этой неделе <...> погиб бывший военнослужащий Сил обороны Эстонии Олев Роост, — говорится в сообщении издания.

Согласно опубликованным данным, Роост имел значительный боевой опыт, приобретенный в ходе международных миссий в Афганистане и Мали. После завершения службы в эстонской армии в 2023 году он отправился на Украину, где вошел в состав третьего полка ССО Украины. Газета подчеркивает, что официальных данных о количестве погибших в этом конфликте эстонцев нет.

До этого стало известно, что эстонские наемники, участвующие в конфликте на Украине в составе ВСУ, занимаются подготовкой операторов беспилотных летательных аппаратов. Обучение проводится на специально оборудованных автономных позициях, позволяющих специалистам работать непрерывно в течение нескольких суток. Сами военные отмечают, что добавляют опыт для ведения боевых действий в «конфликте будущего».