Кошмарят порты часами: НАТО не успевает поставлять оружие ВСУ — всё в труху

ВС РФ уничтожили военный груз в порту Черноморска (Ильичевска) под Одессой. Эксперты отмечают системную работу российских войск по ослаблению морской логистики Украины. Как такие удары вредят ВСУ, сможет ли Киев защитить свои порты и что нужно, чтобы кардинально решить вопрос с военными поставками Запада через Черное море, — читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе по Черноморску

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что ночью в воскресенье, 31 августа, в Одесской области прогремели взрывы: удары пришлись по инфраструктурным объектам.

«Особенно мощный прилет с последующим пожаром — в Черноморске. Местные каналы сообщают о работе „Гераней“ по инфраструктурным объектам, в том числе в районе морского порта», — уточнил журналист.

По данным Telegram-канала Condottiero, российская армия провела серию ударов по одесским портам.

«ВС РФ третий час кошмарят порты Одессы. Более 100 „Гераней“ против четырех расчетов ПВО и десятка МОГ оппонентов. „Герани“ выигрывают без участия „Искандеров“ и KN-23/24. Вчера ночью решен вопрос с широко рекламируемыми ВСУ ракетами „Фламинго“ и „Сапсан“. Их больше нет. Нет и не будет. Осталось закрыть тему с производством реактивных дронов, и это в ближайшей перспективе будет исполнено», — сообщил канал.

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 31 августа армия России запустила по целям на Украине 142 ударных беспилотника типа «Герань-2». Украинская сторона подтвердила поражение 10 объектов 16-ю БПЛА и падение обломков на еще шести локациях. Реальное количество попаданий может быть значительно больше.

Минобороны РФ эти сообщения не комментировало.

ВС РФ нанесли серию прицельных ударов БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры в районе города Черноморска (Ильичевска) под Одессой. По данным «Донбасского партизана», целью первой атаки стала подстанция ПС 110 кВ «Ильичевск». Кроме того, «Герани» уничтожили расположенные рядом объекты тяговой инфраструктуры украинских железных дорог, которые обеспечивали электропитание транспортного узла и прилегающей портовой инфраструктуры.

Местные власти заявили об отсутствии света в части Белгород-Днестровского района. По словам главы Одесской военной администрации Олега Кипера, без электричества остались более 29 тысяч абонентов.

Как ВС РФ бьют по портам Украины

Работа ВС РФ по портам и припортовой инфраструктуре Украины ведется системно, рассказал NEWS.ru военный эксперт, доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, главное в ней — своевременное обнаружение и уничтожение вновь возникающих угроз. Нет смысла просто бить по гаваням каждый день, важно уничтожать конкретные военные поставки, а также вновь построенные или отремонтированные объекты.

«Система подавления инфраструктуры врага предполагает, что после нанесения удара и выхода основных объектов из строя противник начинает их восстанавливать. Это все выявляется. И потом опять наносятся удары по восстановленным объектам или по заново построенным. Это типовая схема — плановая работа, которую ВС РФ сейчас и ведут», — сказал Сивков.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, ударами по портам в Одесской области российская армия уничтожает второй крупнейший логистический узел по поставке вооружения на Украину. Он пояснил, что самый большой хаб по передаче военной техники украинским военным находится в Польше.

«Там не один порт — там и Одесса, и Ильичевск, и Измаил. Один крупный хаб в Польше, а второй — именно там, на побережье. Туда поступает самое различное оружие, могут быть и ракеты, и снаряды, и топливо. Все черноморские страны натовские ― Румыния, Болгария ― могут доставлять туда военные грузы», — рассказал Дандыкин NEWS.ru.

По словам Сивкова, удары ВС РФ серьезно затрудняют снабжение ВСУ.

«Через порты Киеву приходят поставки и техники, и пехотного оружия, но главное — боеприпасов и комплектующих для беспилотников, которые на Западе уже сейчас считаются тоже по разряду боеприпасов. И если мы бьем по таким поставкам, противник лишается возможности применять это оружие. Обычно речь идет об объеме 5–10%, может быть, 20%. Противник тоже не дурак, в одном месте много не собирает — у него рассредоточенная система хранения. Можно сказать, что ВС РФ своими ударами уничтожает до 20% поставок непосредственно в портах и на складах. Это моя грубая оценка. В масштабах всего фронта — это очень существенно», — заявил эксперт.

Возможно ли перекрыть полностью порты Украины дистанционными ударами

Украина не сможет защитить свои порты от ударов ВС РФ, заверил NEWS.ru депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман.

«Сама практика этих ударов показывает, что Киев не может защитить свои порты, даже если сильно хочет. Иначе ударов бы не было, и мы не обсуждали бы, что там и насколько успешно поражено. Поставки с Запада жизненно важны для Киева, но защитить их на побережье Черного моря для украинского террористического режима — нереальная задача», — отметил Вассерман.

По словам Сивкова, варианты защиты у Киева все-таки есть, и их надо учитывать в дальнейшей борьбе.

«Разбомбить порты раз и навсегда или заминировать к ним подходы мы не можем никак. Потому что противник может восстанавливать инфраструктуру, проводить разминирование, оказывать на нас политическое и медийное воздействие, если на минах подорвется какое-то иностранное гражданское судно, не замешанное в военных перевозках. Единственный реальный выход для России тут — только взять Одессу и все побережье под свой контроль», — заключил эксперт.

