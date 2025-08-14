«Сапсан» мог ударить по Кремлю: Россия уничтожила дальнобойные ракеты ВСУ

В ФСБ сообщили, что совместно с ВС РФ сорвали планы Киева по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан». Благодаря полученной развединформации были нанесены упреждающие удары и поражены украинские предприятия, занимавшиеся разработкой этих систем. Что представляет собой «Сапсан», чем он опасен для России, в каком состоянии находится ракетная отрасль Украины, — в материале NEWS.ru.

Что сообщила ФСБ об украинских ракетах «Сапсан»

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что во взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов».

«Установлено, что при финансовой поддержке и содействии специалистов одной из стран Западной Европы на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей Украиной осуществлена разработка и развернуто производство ОТРК среднего радиуса действия „Сапсан“, способных наносить удары вглубь территории Российской Федерации», — сказано в заявлении ФСБ.

В ходе разведывательных мероприятий сотрудники спецслужбы не только установили точные координаты предприятий, задействованных в создании ракетных комплексов, но и состав средств ПВО прикрытия. Все эти цели были поражены ударами российских вооруженных сил.

Отмечается, что были нанесены удары по четырем предприятиям: Павлоградскому химзаводу, Павлоградскому механическому заводу, Шосткинскому казенному заводу «Звезда» и Шосткинскому научно-исследовательскому институту химпродуктов.

Радиус поражения дальнобойными ракетами «Сапсан» ВСУ в РФ Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

В ведомстве подчеркнули, что скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет.

Что представляет собой комплекс «Сапсан» ВСУ

Разработку ОТРК «Сапсан» на Украине начали в 2006 году. Три года потребовалось для создания эскизного проекта, затем началась детальная разработка ракет. Планировалось, что комплекс будет полностью создан к 2011 году, но из-за недостатка финансирования работы по нему неоднократно замораживались или шли по остаточному принципу. В августе 2018 года на параде в Киеве был показан макет комплекса.

ОТРК представляет собой снаряд длиной примерно 7 метров и массой 3,3 т, который несет боеголовку 480 кг. «Сапсан» может снаряжаться как моноблочной (в том числе и проникающей, способной пробивать укрепления), так и кассетной боевой частью, что делает его опасным для промышленных предприятий, особенно для населенных пунктов. В 2024–2025 годах проект получил финансирование от Запада.

Согласно опубликованным ФСБ записям разговоров работников украинского ВПК, благодаря зарубежной помощи они собирались производить до 200 ракет «Сапсан» в месяц. Однако Россия нарушила эти планы.

Из открытых источников стало известно, что ОТРК «Сапсан» был разработан в двух версиях: для ВСУ и на экспорт. Они отличаются дальностью стрельбы: экспортная летит всего на 300 км, а для ВСУ разработана ракета, способная преодолевать до 700 км.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чем опасны ракеты «Сапсан» для России

ФСБ опубликовала карту дальности стрельбы комплекса при условии запуска ракет с территории Украины. Под ударом могли оказаться почти вся территория Белоруссии и большая часть Центральной России, в том числе Московский регион.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев пояснил для NEWS.ru опасность украинской разработки.

«Сапсан» по сравнению с «Точкой-У», принятой на вооружение ВСУ, обладает большей площадью поражения. Он способен нанести более серьезные разрушения. Даже если его перехватить, все равно его обломки наносят больший ущерб. Другое важное отличие от «Точки-У» — способность стрелять на более дальние расстояния. «Сапсан» может наносить удары непосредственно вглубь России», — подчеркнул Перенджиев.

По его словам, новый украинский ОТРК создавался с целью воздушного террора против мирных жителей Москвы, а также других крупных городов России и Белоруссии. Его цель — разрушить нашу социально-политическую стабильность.

Кто финансировал разработку ракет «Сапсан»

«Сапсан» — единственная ракетная программа, которую Украина смогла довести до ума. При этом есть сомнения, что ее разработали сами украинцы, отметил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев.

«Уничтожена единственная ракетная программа Киева, которую весьма сложно назвать украинской. Использовались советские разработки концерна „Южмаш“, но деньги изначально поступали из-за рубежа — от США и ЕС. Их разворовывали, проект десятилетиями передавали из рук в руки. Петр Порошенко в 2018-м на параде возил какой-то муляж, а Владимир Зеленский в видеообращении выдал за запуск „Сапсана“ кадры южнокорейской баллистической Hyunmoo-2A», — сказал Журавлев.

По его словам, украинские власти обещали, что тактико-технические характеристики новых ракет будут такими, что они смогут долететь до Кремля. Видимо, под таким соусом Зеленский снова выпросил денег у Запада на эту разработку.

Фридрих Мерц и Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

«Известно, что средства выделил канцлер Германии Мерц. Не исключено, что под видом производства „Сапсана“ на Украине под немецким руководством развернули отверточную сборку дальнобойных Taurus. Это удобно для ФРГ: ракеты поставили, всем можно сказать, что мы ни при чем — сделать вид, что они украинские. Теперь все элементы этой программы, как заявляют российские спецслужбы, были приведены в негодность и не подлежат восстановлению. Даже те механизмы, которые пытались спрятать и эвакуировать. Это большой успех, который в очередной раз укрепляет нашу безопасность», — пояснил Журавлев.

В каком состоянии находится ракетная отрасль Украины

По словам Перенджиева, Украина не может развивать ракетную отрасль без помощи европейцев. По его словам, Киев хотел создать «Сапсан» еще в 2006 году, но не смог это сделать из-за высокого уровня коррупции.

«Проект в итоге закрыли. Потом при помощи немецких кураторов возродили производство ракет, провели испытания. Украинцы были близки к реализации проекта, однако им помешали ВС РФ. Год назад Россия наносила удары по предприятиям, производящим компоненты для „Сапсана“. В целом это западный проект. Немцы решили, что не будут поставлять Taurus Киеву, но продолжат помогать в производстве украинских ракет. Западные страны не могут постоянно поставлять свои ракеты, так как они нужны им самим», — заключил Перенджиев.

Читайте также:

Круче «Орешника». Ядерные торпеды и лазеры: новое оружие РФ отрезвит Европу

Битва РФ и США за Арктику: что будет с регионом, при чем тут Китай

Сломает и тектоническую плиту. Что еще может «Орешник», поступивший в ВС РФ