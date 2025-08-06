Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 19:30

Битва РФ и США за Арктику: что будет с регионом, при чем тут Китай

Дональд Трамп в представлении ИИ Дональд Трамп в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жесткая позиция американского президента Дональда Трампа в отношении России ослабляет статус США в Арктике. По мнению журналистов, Москва лишь укрепляет свое влияние в регионе и остается там доминирующим игроком, тесно сотрудничая с Китаем. В то же время у Пекина свои планы на Арктику, которые могут идти вразрез с российскими. Какие интересы у сторон в этом стратегически важном регионе и стоит ли РФ вытеснять оттуда Штаты — в материале NEWS.ru.

Как политика Трампа вредит позициям США в Арктике

Попытки Вашингтона добиться международной изоляции России бьют бумерангом по самим США, считают авторы Foreign Policy. По их словам, в ответ Москва усиливает координацию с Пекином в Арктике, постепенно вытесняя Штаты из региона.

«Позиция администрации Трампа в отношении России несет в себе значительные риски <…>. Это становится очевидно, если взглянуть за пределы непосредственного контекста войны на Украине <…>. Москва укрепляет свое влияние в Арктике и остается доминирующим региональным игроком», — отмечают обозреватели.

По их мнению, Трампу следует сменить стратегию и начать хотя бы избирательно сотрудничать с Кремлем, избегая максималистской конфронтации. Авторы указали, что в долгосрочной перспективе Арктика остается одной из немногих областей, где «стратегическая неопределенность — это не слабость». По их словам, речь идет о критически важном регионе, где «дипломатия и сдерживание могут сосуществовать».

Какие интересы у России в Арктике

Согласно данным Росстата, сейчас на территории арктической части России проживают около 2,2 млн человек — 1,5% населения страны и 40% населения всей Арктики. Эта земля обеспечивает около 11–12% ВВП РФ и дает свыше 20% общероссийского экспорта. По подсчетам аналитиков Роснефти, там сосредоточено 80% всех мировых запасов арктической нефти и газа. Президент России Владимир Путин в июне заявил о начале активного освоения арктического региона. По его словам, за этим стоит будущее всей страны.

Специалисты по добыче газа в Арктике Специалисты по добыче газа в Арктике Фото: Rosneft/Global Look Press

В свою очередь США еще в 2023 году в одностороннем порядке объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. По данным агентства Bloomberg, таким образом Вашингтон стремится увеличить доступ к важнейшим минералам и нефтегазовым месторождениям. Кроме того, в 2024-м Штаты обновили свою военную стратегию в регионе. Согласно документу, Пентагон намерен расширять возможности в сферах разведки, а также проводить учения на арктической территории.

Военный эксперт Александр Собянин в беседе с NEWS.ru отметил, что Арктика и Антарктида для США — главные регионы будущего экономического, военного и торгового доминирования на планете. В то же время это единственное пространство, где РФ подавляюще превосходит Штаты ввиду наличия развитого ледокольного флота.

«Арктика — единственный регион, который может позволить сохранить положение США в мире. И это возможно лишь на тех условиях, которые были в советское время: когда все в Арктике решали лишь Штаты и СССР, а остальные принимали условия», — пояснил он.

Могут ли РФ и США сотрудничать в Арктике

В феврале 2025 года Россия и США провели переговоры в Эр-Рияде, на которых в том числе обсуждалось двустороннее сотрудничество в Арктике. Тогда глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что Москва и Вашингтон затрагивали тему совместных проектов в регионе. В августе он вновь отметил, что у РФ и Штатов есть потенциал для успешного арктического партнерства.

Москва уделяет особое внимание развитию Северного морского пути (СМП) Москва уделяет особое внимание развитию Северного морского пути (СМП) Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сейчас Москва уделяет особое внимание развитию Северного морского пути (СМП) — кратчайшего маршрута между Европейской Россией и Дальним Востоком, который в связи с изменениями климата приобретает все большее значение. Если раньше навигация по нему была возможна лишь два-три месяца в год, то теперь СМП может фактически круглогодично осуществлять проводку грузовых караванов.

Военный эксперт Максим Климов сказал NEWS.ru, что этот маршрут не является раздражителем для Запада, зато привлекает повышенное внимание Китая. У КНР есть собственная арктическая программа — более амбициозная в отличие от американской, заметил собеседник.

«У Штатов до сих пор очень древний парк ледоколов. Китай проявляет к этой теме больший интерес. Конкуренты ли здесь Россия и Китай? С КНР, большой и сильной страной, следует дружить. Но упаси бог быть слабым в этой дружбе», — подчеркнул эксперт.

Собянин считает, что не стоит выдавливать Штаты из арктического региона. Напротив, России и США следует налаживать партнерство в Арктике и не допускать юридического присутствия там неарктических государств — Китая, Японии, стран Европы.

«Неарктические станы могут участвовать в разработке полезных ископаемых, провозить через СМП грузы, но только на российско-американских условиях. Нам нужно работать вместе с американцами, не обращая внимания на наши конфликты в других регионах мира. Потому что сверхзадача в Арктике — вытеснить оттуда все другие государства. Для США критично ликвидировать самостоятельность двух королевств — Дании, перехватив Гренландию, и Великобритании, решив вопрос с Канадой. Поскольку РФ и так будет доминировать в Арктике еще минимум 150–200 лет, то Штатам придется договариваться с нами. У американцев „горит“ этот вопрос, а мы можем подождать», — резюмировал эксперт.

