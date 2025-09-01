День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 07:36

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 сентября: инфографика

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В ночь на 1 сентября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 50 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«1 сентября с полуночи до 05:00 мск дежурными за средствами ПВО уничтожены и перехвачены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 над территорией Белгородской области, четыре над территорией Саратовской области, по три БПЛА сбито над территориями Самарской, Оренбургской областей и Республики Татарстан, два над территорией Краснодарского края, 16 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и семь над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

БПЛА
ВСУ
ПВО
Минобороны РФ
