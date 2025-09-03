Украинский флот уже не оправится: российское чудо-оружие кошмарит ВСУ

Российские войска стали активно использовать безэкипажные катера (БЭК). В конце августа один из таких аппаратов нанес удар по разведывательному кораблю ВСУ «Симферополь», что привело к затоплению судна. В итоге всего одним ударом ВС РФ смогли изменить баланс сил на Дунае и поставить под вопрос безопасность ключевой логистической артерии Украины. Какие еще проекты такого типа есть у России и чем они помогут в ходе СВО — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе ВС РФ по кораблю «Симферополь»

Министерство обороны России 28 августа сообщило об атаке на украинский средний разведывательный корабль (СРК) в устье реки Дунай. Для удара по «Симферополю» использовался быстроходный безэкипажный катер.

«В результате атаки украинский корабль затонул», — говорилось в сообщении ведомства.

Чуть позже МО опубликовало видео удара: оказалось, что за операцией следил воздушный дрон, а на самом БЭКе была установлена камера. В кадре видно, как катер приближается к кораблю, выбирая лучшую точку для атаки, а на месте расположения судна спустя несколько секунд происходит мощный взрыв.

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил факт удара и сообщил о погибших и раненых членах экипажа. По данным Telegram-канала «Военная хроника», затонувший корабль перевернулся и заблокировал движение грузовых судов по Дунаю.

Что известно о корабле «Симферополь» ВМСУ

«Симферополь» был построен на базе корпуса рыболовецкого траулера проекта 502ЭМ и впервые спущен на воду 23 апреля 2019 года. Первый испытательный выход в море новый СРК совершил 30 января 2020 года, испытания продолжались около двух лет. Корабль имел вооружение: шестиствольную 30-мм артиллерийскую установку АК-306 (скорострельность до 1000 выстрелов в минуту), переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» и пулеметы. Кроме того, он был снабжен мощной аппаратурой радиоразведки и связи.

Cредний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины Фото: Социальные сети

Военный эксперт Василий Дандыкин сказал NEWS.ru, что украинские войска в итоге лишились единственного остававшегося у них крупного судна.

«После раздела Черноморского флота в прошлом веке Украине досталось приличное количество различных кораблей, в том числе и ходовых. Туда вошел и этот СРК. Были и десантные корабли, ракетные катера, тральщики. Из всех крупных кораблей, по-моему, „Симферополь“ оставался единственным. Его поражение — это, наверное, первое боевое применение нашего безэкипажного катера. На учениях на Балтике, к примеру, он применялся против мишеней», — заметил собеседник.

Какие БЭКи разрабатываются в России

На выставке «Флот-2024» в Кронштадте был представлен безэкипажный катер типа «Визир», который ВМС РФ в том же году испытал в ходе учений «Июльский шторм» в Балтийском море. Однако «Визир» — не единственная подобная разработка в России.

Рособоронэкспорт продвигает многоцелевой компактный БЭК «Оркан». Этот катер длиной около 7 м способен нести до тонны полезной нагрузки. Этот беспилотник, внешне похожий на обычное судно, рассматривается как базовая платформа для создания морских роботизированных комплексов.

Кроме того, на выставке в Кронштадте показали катер БЭК-1000 и дрон «Катран», который построен по схеме тримарана с двумя боковыми поплавками-аутригерами. «Катран» оснащен пулеметом и благодаря своей устойчивости способен служить базой для запуска FPV-дронов. Из всего многообразия проектов в серию пошел лишь «Визир». «Оркан» проходит расширенные испытания.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru рассказал, что сейчас в российских войсках идет отбор наиболее перспективных образцов. Он сравнил этот процесс с поставкой обычных БПЛА в армию.

«Сейчас мы их выпускаем десятками тысяч в месяц, а перед этим была масштабная работа по налаживанию производства именно тех образцов, которые подтвердили свою боевую эффективность», — подчеркнул собеседник.

По словам Леонкова, для реальной постановки беспилотников на вооружение требуется приличное время, а главная задача сейчас — минимизировать его.

«Должен пройти определенный период. Как бы его ни ужимали, но невозможно сегодня показать экспериментальный БЭК публике, а завтра уже серийно выпустить 100 или 1000 единиц. Так нельзя, даже если сняты все бюрократические ограничения, которые существовали раньше. Например, пресловутый закон ФЗ-44, по которому от объявления конкурса до выпуска первой партии продукции проходило 18 месяцев. Сегодня делается очень много, чтобы ускорить процесс, но главным критерием оценки изделий все равно остаются войсковые испытания. И вот тут случай с „Симферополем“ очень значим. Фактически монополия западных и украинских военных на использование БЭКов прекращена, и Россия теперь способна играть в эти игры с ними на равных», — пояснил эксперт.

Какие перспективы у БЭКов в России

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров 2 сентября заявил, что Россия наладила серийное производство безэкипажных катеров. По его словам, БЭКи постоянно дорабатываются и модернизируются, а некоторые образцы уже были продемонстрированы президенту Владимиру Путину.

Опрошенные NEWS.ru эксперты обратили внимание, что в новой военной доктрине России в разделе оснащения флота БЭКи присутствуют как штатные единицы оснащения боевых кораблей и служб береговой охраны.

«Это принципиальное решение. Так же, как и воздушные беспилотники, надводные будут входить в оснащение кораблей первого, второго и, возможно, третьего ранга. А вместе с ними — и комплексы борьбы с беспилотниками и БЭКами. Все это прописано в документах на ближайшее будущее», — подчеркнул Леонков.

