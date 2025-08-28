Российский БЭК отправил на дно украинский разведкорабль БЭК России потопил разведкорабль «Симферополь» ВМС Украины в устье Дуная

Вооруженные сил Российской Федерации потопили средний разведывательный корабль «Симферополь», принадлежащий Военно-морским силам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Это произошло в устье реки Дунай. Поразить цель удалось с помощью безэкипажного катера.

С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул, — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили катер Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Министерства обороны России. Расчеты центра «Рубикон» ликвидировали судно на расстоянии 72 километров от побережья Крыма. Для нанесения удара применялся боеприпас «Ланцет».

До этого поступали сообщения об активизации украинских войск в Черном море. Безэкипажные и десантные катера ВСУ были замечены в районе Тендровской косы. По оценкам экспертов, противник проводит учебные мероприятия. Вооруженные силы Украины изучают акваторию вокруг газодобывающих платформ. Аналитики утверждают, что боевые действия у Тендровской косы пока являются преждевременными.