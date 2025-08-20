ВСУ проиграли в морской бой «Ланцету» у берегов Крыма Минобороны сообщило о ликвидации катера ВСУ у берегов Крыма

Вооруженные силы РФ уничтожили катер ВСУ в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны России. Расчеты центра «Рубикон» ликвидировали судно в 72 километрах от побережья Крыма. Для удара использовался беспилотный боеприпас «Ланцет».

В ночь с 19 на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские войска активизировались в Черном море. Безэкипажные и десантные катера ВСУ были замечены в районе Тендровской косы. По данным экспертов, противник ведет учения. ВСУ исследуют акваторию вокруг газодобывающих установок. Бои у Тендровской косы пока преждевременны, утверждают аналитики.

Ранее FPV-дроны российской группировки войск «Север» уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ на Харьковском направлении. В Минобороны РФ уточнили, что военные при этом преодолели помехи, которые производила украинская система РЭБ.