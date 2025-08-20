ВСУ превратили Черное море в полигон для своих катеров

«Архангел спецназа» сообщил об усилении активности катеров ВСУ в Черном море

Украинские войска активизировались в Черном море, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа». Отмечается, что безэкипажные и десантные катера ВСУ были замечены в районе Тендровской косы.

По данным экспертов, противник ведет учения. ВСУ исследуют акваторию вокруг газодобывающих установок. Бои у Тендровской косы пока преждевременны, утверждают аналитики.

В ночь на 20 августа средства ПВО сбили 42 беспилотника ВСУ. Больше всего БПЛА уничтожили в Воронежской области — 14. Кроме того, дроны нейтрализовали в Тамбовской, Курской, Ростовской, Брянской, Орловской, Смоленской и Липецкой областях, а также в Краснодарском крае. Губернатор Воронежской области Александр Гусев между тем сообщал, что регион атаковали семь украинских беспилотников. По его словам, никто не пострадал.

Ранее FPV-дроны российской группировки войск «Север» уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ на Харьковском направлении. В Минобороны РФ уточнили, что военные при этом преодолели помехи, которые производила украинская система РЭБ.