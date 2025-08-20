Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Семь украинских дронов сбили над российским регионом

Гусев: над Воронежской областью сбили семь украинских БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Семь украинских беспилотников атаковали Воронежскую область, заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, сработала ПВО.

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и городском округе были обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Опасность атаки БПЛА на территории региона сохраняется, — указал он.

До этого в Ставропольском крае силы ПВО и радиоэлектронной борьбы предотвратили ночную атаку беспилотников на промышленные объекты Невинномысска. Инцидент не повлек человеческих жертв или серьезных разрушений. В результате падения дронов произошло возгорание сухой растительности, которое было оперативно ликвидировано пожарными подразделениями МЧС.

Тем временем российские специалисты завершили разработку прототипа перспективного зенитного комплекса «Летучий голландец». Новая система ПВО создана на базе ЗРК «Панцирь» и отличается полным отсутствием экипажа. Разработка бойцов из ОСПН «Кочевник» также имеет встроенный искусственный интеллект.

