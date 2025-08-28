Удар по «Симферополю» стал боевым крещением для российского морского дрона

Удар по «Симферополю» стал боевым крещением для российского морского дрона Военэксперт Дандыкин: РФ впервые успешно применила БЭК для атаки на судно ВСУ

Вооруженные силы России впервые успешно применили безэкипажный катер для атаки на судно украинской армии, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, после потопления среднего разведывательного корабля «Симферополь» Украина лишилась единственного крупного судна.

После раздела Черноморского флота в прошлом веке [Украине] досталось приличное количество различных кораблей, в том числе и ходовых. Туда вошел и этот средний разведывательный корабль. [Были и] десантные корабли, ракетные катера, тральщики. Из всех крупных кораблей, по-моему, [«Симферополь»] единственный. [Его поражение] — это, наверное, первое боевое применение нашего безэкипажного катера. На учениях на Балтике, к примеру, он применялся против мишеней, — сказал Дандыкин.

Ранее стало известно, что ВС РФ атаковали «Симферополь» в устье реки Дуная. По данным Минобороны России, после удара безэкипажного катера разведывательный корабль затонул.

До этого сообщалось, что Украина проигрывает России гонку беспилотных вооружений. По данным британских аналитиков, российские военные начали использовать дроны на оптоволокне раньше, чем ВСУ, что позволило РФ получить технологическое преимущество.