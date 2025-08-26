В Великобритании раскрыли, в какой гонке Киев проигрывает Москве

Украина проигрывает России гонку беспилотных вооружений, передает британский телеканал Sky News. В материале говорится, что российские военные начали использовать дроны на оптоволокне раньше, чем ВСУ, что позволило Москве получить технологическое преимущество.

Россия использует масштаб и количество, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Она осваивает беспилотники, управляемые с помощью оптоволоконного кабеля, который невозможно заглушить, — сказано в статье.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что на вооружении у российского флота есть атомная подводная лодка, оснащенная новейшими торпедами «Посейдон», которые вызывают ужас на Западе. По его словам, при одновременном использовании нескольких подобных торпед вызывается цунами, которое смывает военные базы.

До этого в Китае заявили, что Россия вырвалась вперед в гонке вооружений благодаря технологическим преимуществам. Ключевую роль сыграли стратегические бомбардировщики Ту-160, истребители пятого поколения Су-57, многоцелевые атомные подлодки проекта «Ясень» и танки Т-14.